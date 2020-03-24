Всемирный банк планирует выделить $500 млн на поддержку Украины в период кризиса

Международный банк реконструкции и развития, который входит в структуру Всемирного банка, проводит переговоры с украинским правительством о выделении кредита на $500 млн, который направят на поддержку экономики. Об этом сообщила глава украинского представительства еще одной структуры Всемирного банка, Международной финансовой корпорации, Елена Волошина во время интернет-встречи «Европейской бизнес-ассоциации», пишет Hromadske
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«Наши коллеги из МБРР находятся на переговорах о $500 млн кредита для поддержки бюджета Украины и программе на несколько миллионов, средства которой пойдут непосредственно на борьбу с коронавирусом», – сообщила Волошина.
Зачисление нового кредита Всемирного банка непосредственно в украинский бюджет имеет целью финансирование дефицита бюджета, который возникает из-за того, что расходы государства превышают его доходы от налогов.
Ранее сообщалось, что Евроатлантический координационный центр реагирования на стихийные бедствия и катастрофы (EADRCC) сообщает о запросе по международной помощи Вооруженных сил Украины.