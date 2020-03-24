Всемирный банк планирует выделить $500 млн на поддержку Украины в период кризиса

Зачисление нового кредита Всемирного банка непосредственно в украинский бюджет имеет целью финансирование дефицита бюджета, который возникает из-за того, что расходы государства превышают его доходы от налогов.

Ранее сообщалось, что Евроатлантический координационный центр реагирования на стихийные бедствия и катастрофы (EADRCC) сообщает о запросе по международной помощи Вооруженных сил Украины.