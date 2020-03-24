Для больницы: «Укрпочта» бесплатно доставит помощь в больницы

«Укрпочта» запустила услугу бесплатной доставки лекарств,масок, халатов, перчаток и т. д., которая будет поступать от волонтеров и благотворителей для больниц. Об этом сегодня, 24 марта, сообщил гендиректор «Укрпочты» Игорь Смилянский на своей странице в Facebook.

«Внимание всем – особенно благотворительным фондам и волонтерам, координирующим помощь медикам. Вчера мы запустили доставку лекарств (и как обещали будем информировать как это сделать) и перевод с карточки домой, которые мы сделали, чтоб помочь людям в группе риска. Сегодня мы хотим помочь тем, чей черта не измеряется группами – это врачи. Я сам вырос в семье врачей, поэтому для меня это личное. Укрпочта запускает бесплатную доставку до больниц (список будет) масок, халатов, перчаток и т. д.», – заявил Игорь Смелянский.

Он уточнил, что начиная с сегодняшнего дня и до окончания карантина, с любого отделения «Укрпочты» или вызвав курьера, можно бесплатно отправить помощь в больницу. «Пожалуйста – только продукцию промышленного производства! Такая посылка будет иметь значок "для больницы". В областные центры до 30 кг, в райцентры до 5 кг. Если посылка больше – просто разбейте на несколько, от этого она уже не станет бесплатнее», – уточнил Смелянский.