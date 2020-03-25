Маски с национальным колоритом: На Донетчине в связи с карантином многие ателье сменили профиль работы (Фото)

Донецкая область, как, в общем-то, и другие регионы Украины, оказалась не готова к набирающей обороты пандемии коронавируса. На данный момент здесь остро ощущается дефицит масок. Когда стало понятно, что в аптеках они в необходимом количестве появятся не скоро, люди стали обращаться в швейные мастерские. Некоторые ателье уже перепрофилировались, и кроме текущей работы стали шить многоразовые маски. О своем новом направлении сотрудники рассказали «Донецким новостям».

Ателье в Угледаре: есть маски для женщин, мужчин и детей

Угледарское ателье «A-Textile», владелицей которого является Анна Теличко, специализируется на пошиве постельного белья, эко-сумок с вышивкой, а также шевронов и нашивок. Но с середины прошлой недели предприятию пришлось сменить вектор работы, т.к. поступил большой заказ на пошив одноразовых масок.

«Заказчик предоставил сырье, внес предоплату, и мы стали работать. Пока шел процесс, к нам постоянно заходили местные жители и спрашивали, можно ли купить маски. Но я отказывала, потому как должна была отшить определенное количество и все отдать заказчику. И тогда люди стали просить, чтобы мы сшили им», – говорит Анна.

Первым делом она обзвонила поставщиков материалов, но у всех был один и тот же ответ – марли и резинки нет! Тогда Анна решила шить маски из материалов, которые имеются в запасе. Это стопроцентный хлопок производства Турции, Китая, Пакистана и Беларуси – тот, что в ателье используют при пошиве постельного белья.

«Я не сторонник одноразовых масок. И это касается не только масок. Уже давно не пользуюсь пакетами – в магазин хожу с торбами, которые мы шьем в ателье. И полиэтиленовые пакеты, и одноразовые маски только захламляют планету», – считает Теличко.

Сперва все сотрудники ателье стали работать над выкройками. «Пришлось повозиться где-то часа три. Наверное, пять раз все переделывали, делали выточки, прежде чем получились три оптимальные выкройки – на маски для детей, женщин и мужчин. Чтобы она максимально прилегала к лицу, комфортно было носу. Потом думали, сколько слоев лучше сделать. Остановились на трех – так дышать комфортно», – поясняет Анна.

Помимо горожан заказывать маски для своих сотрудников стали городские структуры – полиция, водоканал, центр занятости. Анна говорит, что из-за этого пришлось приостановить другие направления: пошив эко-сумок и постельного белья, а также работу по выкройке жилетов.

«Все силы кинули на пошив масок, потому что приходят с просьбами пошить "сегодня на сегодня". Некоторые просят сделать с вышивкой, тем самым хотят выделиться. Но в любом случае, если маска пошита из материала с узорами, она получается индивидуальной. Медицинские маски нагнетают тревогу, а эти – веселые, хоть немного разряжают обстановку в обществе», – продолжает владелица ателье.

Стоимость маски – 30 грн. «Сюда входит материал, работа швеи, а что останется – пойдет на коммунальные услуги и аренду. Нажиться и озолотиться, как многие думают, на этом не получится», – уверяет предпринимательница.

Усложняется рабочий процесс тем, что не все швеи могут выйти на работу из-за того, что находятся на больничном с детьми. «В нашей больнице нет свободных мест – кашель, температура. Естественно, никто не знает, коронавирус это или нет, т.к. врачи не делают анализы. В Угледаре школы были на карантине еще в январе, практически сразу после зимних каникул. Очень много детей тогда заболело. Но и сейчас ситуация не лучше», – Анна вкратце описала ситуацию в городе.

Ателье в Краматорске: фотоконкурс в маске

Вероника Романькова еще в 2003 году открыла мастерскую этно-одежды «Пани». На сегодняшний день у нее собственная лавка на рынке и интернет-магазин.

Сначала предпринимательница шила вещи на заказ и делала мелкий ремонт одежды. А в 2014 году начала производить вышиванки. «Начала шить вышиванки для себя, родных, для друзей, чтобы подчеркнуть свою гражданскую позицию. Впоследствии жители нашего города заинтересовались и пошли заказы», – рассказала мастерица, начавшая одна из первых создавать современную национальную одежду в Донецкой области.

Вероника специализируется на изготовлении уникальных вышиванок в пастельных тонах из льняных и домотканных тканей. Каждая из них имеет свой стилизованный паспорт и по желанию закодированные имена владельцев.

Вероника Романькова

В конце прошлой недели Вероника Романькова на своей странице в Facebook объявила конкурс. «Новые вызовы диктуют новые тренды в одежде. А как сегодня выглядите вы, когда выходите на улицу? Продемонстрируйте свой образ, фотографии размещайте под моим постом. Лучшие образы получат подарки – интересные и очень трендовые. И главное – выполняйте элементарные правила, только так мы сможем остановить вирус. Берегите себя и окружающий мир!», – анонсировала краматорчанка.

Подарка будет три: одна дизайнерская многоразовая маска из домотканой конопли, украшенная старинным вышитым орнаментов и два чехла для телефона или очков с авторской вышивкой.

Призы победителям конкурса

Ателье в Славянске: только оптом и под заказ

Хватает работы и у сотрудников славянского ателье «Милитари», совладельцем которого является переселенец из Харцызска Артем Осуховский. Правда, они не берутся за единичные заказы. «Недавно получили большой заказ: материал заказчика, а работа наша. Мы не занимаемся продажей масок поштучно, только шьем партиями на заказ», – отметил Артем.

Многие швеи живут за пределами Славянска, поэтому Осуховскому приходится каждое утро ехать за ними, т.к. междугороднее сообщение закрыто. А вечером развозит по домам.

До войны мужчина работал на одной из макеевских шахт, расположенных недалеко от Харцызска. Сейчас Артем с семьей живет в Краматорске. «Жена является сотрудником полиции, а я с друзьями решил заняться бизнесом. Начинали с того, что торговали армейским сэкондом. Потом когда потребность в этом снизилась, решили открыть ателье. Хватались за все заказы. Одно время шили униформу для военных, но сейчас это отходит на второй план. В настоящее время к нам обращаются охранные структуры, полиция, МЧС и предприятия общепита. Также ремонтируем одежду горожан: что-то подрезать или подшить, вставить молнию или поставить латку. Не гнушаемся никакой работой– рассказал предприниматель.

Ателье в Украинске: шьют из обрезков ткани

Швейное предприятие «Velna» известно не только в городе, но и в области. Здесь занимаются пошивом трикотажной одежды: классических брюк и костюмов, джемперов и платьев, а также молодежных вариантов блузок, юбок и футболок. В команде – 9 швей и руководительница Елена Ниманихина. «Но в связи с отменой межгородских автобусных рейсов две работницы вынуждены находиться дома в Селидово (расстояние между Украинском и Селидово – около 12 км ). И получается, что они уже выйти на работу не могут», – говорит предпринимательница.

Елена сетует на то, что карантин спутал все планы. «Мы уже разработали летнюю коллекцию, сделали лекала, отшили экспериментальные модели. Только сейчас у людей потребность в многоразовых масках. Если есть спрос – надо работать. После кроя платьев и сарафанов у нас есть остатки ткани и межлекальные выпады. Весь этот материал – натуральный хлопок и вискоза – сейчас пускаем в перепроизводство. Я всегда выступаю за рациональное использование ткани, но как швея со стажем говорю, что легче пошить одно большое изделие, чем большое количество из маленьких кусочков. Все остатки мы собирали и вот сейчас они пришлись кстати. За время карантина мы стали более sustainable. Sustainable – это сознательное потребление и ответственность за свои действия. Так что предлагаю всем беречь себя и нашу планету», – призвала Елена Ниманихина.

Цена на многоразовые маски зависит от количества. Если покупать до 10 штук – 30 грн, 10-50 штук – 25 грн, 50-200 штук – 20 грн, более 200 – 18 грн.

Краматорск: марлевый оберег с национальным колоритом

Многоразовые маски Оксана Муравлева начала шить еще до войны во время одного из первых карантинов. В 2012 году этим же занималась, лежа в донецкой онкологии. Известная активистка с 1994 года и до начала боевых действий вместе с семьей жила в Ясиноватой. В местном строительном техникуме она преподавала украинский язык и литературу. Уже пятый год в Краматорске переселенка является координатором местной общественной организации «Украинский разговорный клуб "Файно"».

По средам активистки «Файно» собираются в клубе «Небезразличные сердца», где плетут маскировочные сетки, изготовляют красные маки и вяжут носки и коврики для украинских солдат. Также мастерицы приобщаются к вышивке фриволите – обработке верхней одежды, манжет, занавесок, полотенец, салфеток, скатертей и т. п.

«В 2015 годы мы вышивали многоразовые маски с надписями "Оберіг від сепарів" и в качестве сувениров дарили нашим защитникам. Позже их стали добавлять к акции "Народжені в вишиванках"», – рассказала Оксана.

Сейчас Муравлева шьет восьмислойные марлевые маски, а сверху на канве будет вышивка. По словам мастерицы, такая защита должна подарить хорошее настроение и оптимизм, ведь часто болезнь – это психологическое состояние. «Сейчас я нахожусь в Киеве, поэтому все маски будут доставлены раненным военным, которые проходят лечение в центральном госпитале», – отметила она.