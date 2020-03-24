Коронавирус: В больнице еще один народный депутат

У внефракционного народного депутата Украины Сергея Рудыка подтвердили коронавирус COVID-19. Об этом сегодня, 24 марта, сообщила народный депутат Виктория Гриб в Facebook.

Она рассказал, что с депутатом Рудыком она виделась в последний раз 17 марта, на заседании Верховной Рады 17 марта. «... сегодня мой коллега Сергей Рудык попал в больницу с диагнозом коронавирус. Полчаса назад об этом мне сообщила его лечащий врач ... В сессионном зале он сидит прямо передо мной. Это значит, что следующую неделю мне придется провести в обсервации. Помню, что во время заседания Сергей все время был в маске. Поэтому в глубине души у меня тлеет надежда на то, что тем самым он обезопасил окружающих. Завтра я приложу все усилия для того, чтобы пройти тест на коронавирус. Главное, чтобы он был доступен. О результатах обязательно вам сообщу. Ну а пока держите за меня кулаки и пожелайте удачи», – написала депутат.

Ранее сообщалось, что у народного депутата Украины из Луганской области – Сергея Шахова – лабораторно подтверждено заражение коронавирусом.

Напомним, 23 марта народный депутат Руслан Горбенко сообщил, что находится в Александровской больнице в Киеве. Он сдал 2 теста на коронавирус COVID-19.