Крайне опасная бутафория: В «Л-ДНР» готовятся голосовать за изменения в Конституцию России

«Власти Л-ДНР» планируют организовать участие жителей, которые получили российские паспорта, в общероссийском голосовании 22 апреля по поправкам в Конституцию РФ.

Заявление о таком возможном голосовании сделал «глава ДНР» Денис Пушилин. Он отметил, что более 100 тыс. человек в «ДНР» и «ЛНР» получили российские паспорта, т.е. теперь могут голосовать на различных мероприятиях в РФ. Пушилин добавил, что лично он будет участвовать в российском референдуме.

Эксперты прокомментировали «Донецким новостям» данные планы «республик» с акцентом на: чем опасен этот шаг, учитывая разговоры о возможной реинтеграции Донбасса, и как на происходящее может отреагировать Киев.

Александр Палий, политэксперт, кандидат политических наук:

– Главный шаг был сделан Россией еще летом прошлого года, когда Кремль начал медленную паспортизацию части жителей оккупированного Донбасса. Это было агрессивное действие, явно вопреки Минским договоренностям, которое Кремль использовал для давления и проверки реакции Зеленского. Ни Зеленский, ни мир тогда адекватно не отреагировали на эти поползновения.

Сейчас попытки оккупированной части украинских территорий принять участие в российском голосовании – это очередной шаг эскалации, который должен показать миру и самим коллаборантам, что реального возвращения Донбасса Украине не будет.

Реакция украинской власти будет, скорее всего, лишь словесная и декларативная.

В то же время не понятно, произойдет ли это голосование в срок в самой России, или его перенесут в связи с коронавирусом.

В любом случае это голосование – бутафория, но крайне опасная бутафория.

Георгий Кухалейшвили, политолог-международник:

– Ситуация опасна в информационном контексте. Подключая к данному референдуму оккупированные территории Украины, российские медиаресурсы, а также источники Луганска и Донецка могут специально подать его для международной общественности как подтверждение того, что тамошние жители заинтересованы в самоопределении в составе России, а не в возвращении в состав Украины. Может сложиться ложное впечатление.

Де-факто, от проведения данного референдума для «ДНР» и «ЛНР» ничего не изменится. России не выгодно включать данные депрессивные территории в свой состав. Нефть сильно подешевела, и денег в российской казне больше не станет. Но Путину выгодно, чтобы побольше людей поддержали его правки в Конституцию, которые позволят ему ужесточить вертикаль власти в непростые времена. Голоса сепаратистов, которые под команду своих «вождей» проголосуют за поправки, нужны для подстраховки.

Хотя, судя по вялым протестам в российском обществе против изменений, Путин и так, вероятно, получит необходимое ему большинство.

Украине в этой ситуации нужно провести разъяснительную информационную кампанию. Министру иностранных дел либо заместителям опубликовать статьи в ведущих изданиях Америки, Европы и Азии с разъяснением грядущей провокации. Подать мысль, что данный референдум с привлечением к нему оккупированных территорий Украины – это фикция, как и российские паспорта, которые раздали местным жителям. Нужно донести всему миру, что этот референдум не имеет никакого отношения к Минским договоренностям и выборам. Нужно осветить данную проблему на уровне ОБСЕ, Совета Европы, вынести вопрос на поля Генассамблеи ООН. В курсе должны быть лидеры США, Франции, Германии, соседних стран. Нельзя забывать и о незаконности подобного голосования в Крыму, так как это – тоже часть Украины.

Юрий Подорожний политтехнолог, эксперт Украинского центра общественного развития:

– 22 апреля пройдет Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию, которое должно легитимировать неограниченную власть Владимира Путина. Выбранная дата – разгар эпидемии коронавируса. Так что власти, чтобы не сорвать важнейшее для Путина голосование, даже приняли решение о том, что граждане России могут принять участие в голосовании, начиная с 15 апреля.

По разным оценкам, паспорт РФ на оккупированных территориях получили от 150 до 300 тыс. граждан Украины. Для российской власти, заинтересованной в высокой явке на общероссийское голосование, важно обеспечить минимальное влияние эпидемии на процент поддержки Путина. Для граждан Украины в оккупации, которые получили российские паспорта в Ростовской области, будет создан специальный участок для голосования. Кроме того, так называемые «власти республик» предлагают активно обсуждать поправки в Конституцию, а соответственно и принять участие в голосовании.

Не думаю, что этот шаг РФ несет какие-либо большие угрозы, нежели собственно война и оккупация. Рано или поздно гражданам Украины на оккупированных территориях придется делать свой выбор – с кем они. Поэтому голосование на российском референдуме – не большая угроза или проблема, чем, собственно, выдача роспаспортов.

Украинская власть должна адекватно реагировать на такие действия РФ и проводить свою, в первую очередь, информационную стратегию противодействия Кремлю. Но за время, когда РФ начала выдачу своих паспортов на Донбассе, украинская власть не разработала никакой стратегии противодействия агрессору. К сожалению, кроме сдачи национальных интересов украинское общество не видит других действий власти.

Максим Джигун, политолог:

– Мы должны понимать, что для российской власти и конкретно Путина этот референдум является попыткой легитимизировать абсолютно абсурдное, незаконное и циничное решение Госдумы руками граждан России. Соответственно, для путинского режима крайне важно получить признание своего авторитета и легитимности на территории всей страны и аннексированных территорий. А потом, даже при условии падения рейтинга Путина, использовать результаты референдума в качестве аргумента в свою пользу.

Кроме того, каждый референдум в России – это попытка продемонстрировать своим гражданам и миру «демократичность» политической системы этой страны. Согласно которой, якобы, даже жители Донецка и Луганска имеют возможность выразить свою позицию по жизненно важным делам в России. Хотя на самом деле это – очередная манипуляция и цементирование авторитарного режима.

Что касается заявлений руководства «ДНР» и «ЛНР» (касательно участия жителей оккупированного украинского Донбасса в российском референдуме), то их можно расценивать как очередную провокацию по отношению к Украине. Провокацию, которая ставит под сомнение любые возможности окончания конфликта и реинтеграции Донбасса.

Фактически, российское руководство и главари квазиреспублик публично проявляют пренебрежение и к Минскому процессу, к нынешней украинской власти.

В этой ситуации позиция Украины должна быть основана на нормах международного права: осуждение любых попыток дестабилизации ситуации и требование от международного сообщества непризнания голосования жителей ОРДЛО на этом референдуме.

Вадим Трюхан, политический эксперт, дипломат:

– Ничего удивительного в таком развитии событий нет. Причем сам такой сценарий на самом деле выгоден всем.

Во-первых, для путинской России это – повод показать свою силу и повысить ставки в ее дипломатической игре с Западом.

Во-вторых, для главарей «Л-ДНР» это – способ повышения своей значимости перед Кремлем.

В-третьих, для Запада это – еще одна причина сохранять единую позицию по отношению к путинской России, в первую очередь в вопросе сохранения санкций.

Украине, как это ни странно, это тоже выгодно. Ведь Киеву нужны аргументы для того, чтобы анти-путинская коалиция окончательно не развалилась. Организация псевдо-референдума относительно поддержки изменений в Конституцию РФ на территории Украины нелегитимными органами управления, созданными московскими кураторами, – наглядный пример истинных намерений России. И прекрасный повод требовать ужесточения позиции коллективного Запада по отношению к режиму Путина.

Есть шанс, что на Банковой наконец-то упадут розовые очки. 22 апреля может и должно стать поводом для того, чтобы отказаться от бессмысленных Минских договоренностей и абсолютно неэффективного «нормандского формата» переговоров. Молча проглотить очередную кремлевскую пилюлю – непозволительная роскошь для президента Зеленского, который в последнее время стремительно теряет свою легитимность в глазах граждан Украины.

Кирилл Молчанов, заместитель директора Украинского института политики, политический эксперт:

– Какого-то существенного влияния на ситуацию с урегулированием конфликта участие представителей неподконтрольных украинской власти территорий в российском референдуме не окажет. Хоть, конечно, это плохой звоночек в плане того, что медленно, но уверенно Донбасс интегрируется в сторону РФ. Хоть и не де-юре, но – де-факто.

Все происходящее – следствие политики Кремля (роспаспортизация подконтрольной РФ части Донбасса), запущенной в разгар президентских выборов в Украине.

При этом нужно понимать, что голосование планируется, по сути, в пик эпидемии коронавируса. И если его не перенесут, явка будет минимальная.

Украинские власти повлиять на эту ситуацию никак не могут. И им, прежде всего, следует думать о подготовке следующей встречи в рамках «нормандского формата». Когда бы она ни была, важно – какие решения мы туда будем везти. На данный момент, как я понимаю, переговорной позиции у нас, к сожалению, нет.

Александр Мусиенко, руководитель Центра военно-правовых исследований, адвокат:

– Что касается возможного участия граждан Украины (которые получили паспорта РФ, проживая на временно оккупированных территориях) в российском референдуме… Я считаю, что таким образом Россия в который раз юридически легитимирует и подтверждает свое влияния на эти территории. Показывает, что они находятся под управлением и контролем РФ. Что фактически там действует режим оккупации. Напомню, что определенные люди в верхушке так называемых «ДНР» и «ЛНР» – граждане Российской Федерации.

К тому же, Россия пытается легитимизировать оккупацию, а также показать, что граждане, получившие роспаспорта, якобы сопричастны и на что-то влияют в российской политике.

Помимо этого, подобные действия могут предприниматься в рамках пункта Конституции РФ о территориях, на которые фактически распространяется контроль российского государства. И такими территориями (по логике Кремля) может быть оккупированная часть Донбасса.

А потом российские пропагандисты скажут: «Смотрите, граждане этих территорий голосовали за изменения в Конституцию РФ. Значит, они хотят, чтобы российское государство распространяло свой контроль на эти территории. Значит, правильно все делается...». Тем самым создается своеобразное легитимизационное поле для признания псевдореспублик в рамках российской орбиты.

Украина, конечно, должна на всех международных площадках протестовать против таких действий. В очередной раз указать на то, что РФ нарушает международное право. И требовать расширения санкций против России.