Как выгуливать собаку во время карантина

Во время карантина при выгуле собаки стоит придерживаться мер, которые диктует Министерство здравоохранения, а именно соблюдать дистанцию, мыть собаке лапы с мылом и временно отказаться от поцелуев питомца. Как лучше выгуливать собаку во время карантина, рассказала главврач ветеринарной клиники Павла Люлько, пишет « УНН ».

«Выгуливать надо, соблюдая те карантинные меры, которые нам говорит наше Министерство здравоохранения. То есть не в людных местах, стараться гулять поодиночке, соблюдать дистанцию. Я думаю, что собаке можно разрешать общаться с другими собаками, главное, чтобы была дистанция между людьми. Потому что случаи передачи или заражения коронавирусом COVID-19 от собаки к собаке – пока что не зафиксированы. Тут главное – дистанция между хозяевами животных и в данном случае больше важна даже не прогулка животного на улице. По приходу домой помыть собаке лапки, помыть те места, где она контактировала и могла быть как переносчик», – сказал Люлько.

По его словам, в этой ситуации собака превращается в «аксессуар», с которым можно принести домой коронавирус. «Мыть точно так же, как мы моем руки. 20-30 секунд моем лапки, подушечки. Также можно использовать те же детские косметические салфетки для протирания лап после прогулки. То есть – главное мыть. Гигиена поверхности после выхода на улицу и контакта с чем-то другим», – рассказал Люлько.

Как сообщалось ранее, по состоянию на сегодня, 24 марта, в Украине уже 97 заболевших COVID-19.