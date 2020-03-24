Как выгуливать собаку во время карантина

Во время карантина при выгуле собаки стоит придерживаться мер, которые диктует Министерство здравоохранения, а именно соблюдать дистанцию, мыть собаке лапы с мылом и временно отказаться от поцелуев питомца. Как лучше выгуливать собаку во время карантина, рассказала главврач ветеринарной клиники Павла Люлько, пишет «УНН».
«Выгуливать надо, соблюдая те карантинные меры, которые нам говорит наше Министерство здравоохранения. То есть не в людных местах, стараться гулять поодиночке, соблюдать дистанцию. Я думаю, что собаке можно разрешать общаться с другими собаками, главное, чтобы была дистанция между людьми. Потому что случаи передачи или заражения коронавирусом COVID-19 от собаки к собаке – пока что не зафиксированы. Тут главное – дистанция между хозяевами животных и в данном случае больше важна даже не прогулка животного на улице. По приходу домой помыть собаке лапки, помыть те места, где она контактировала и могла быть как переносчик», – сказал Люлько.
По его словам, в этой ситуации собака превращается в «аксессуар», с которым можно принести домой коронавирус. «Мыть точно так же, как мы моем руки. 20-30 секунд моем лапки, подушечки. Также можно использовать те же детские косметические салфетки для протирания лап после прогулки. То есть – главное мыть. Гигиена поверхности после выхода на улицу и контакта с чем-то другим», – рассказал Люлько.
Как сообщалось ранее, по состоянию на сегодня, 24 марта, в Украине уже 97 заболевших COVID-19.