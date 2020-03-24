Коронавирус: Фонд Бориса Колесникова выделил средства для лечебных учреждений Константиновки

Фонд Бориса Колесникова выделил средства на обеспечение потребностей лечебных учреждений Константиновки (Донецкая обл.) для противостояния коронавирусу. Об этом сообщила директор коммунального некоммерческого предприятия «Многопрофильная больница интенсивного лечения Константиновского городского совета» Елена Руденко.

Она отметила, что система здравоохранения Константиновки имела определенные проблемы, так как в связи с медреформой финансирование было рассчитано только на первый квартал 2020 года. «То есть мы остались без годового резерва денежных средств, которыми могли бы хоть как-то маневрировать в этой ситуации», – сказала она.

Плюс ко всему, развитие эпидемии привело к дефициту необходимых товаров и медикаментов: цены резко выросли, а предложения в разы сократились. «Городские власти вовремя среагировали на ситуацию. Из местного бюджета было выделено 200 тыс. грн. По закону прямой процедуры мы смогли купить медикаменты: антибиотики, необходимые муколитические и гормональные препараты, противовирусные средства, растворы. Все эти лекарства мы распределим по городским лечебным учреждениям уже на этой неделе», – дополнила Руденко.

Сейчас в Украине начался второй этап борьбы с коронавирусом, который предполагает не только предупредительные мероприятия, а и, непосредственно, лечение заболевания. «Помимо городской инфекционной больницы Константиновки, которая была определена для приема пациентов с подозрением и лечением COVID-19, мы подготавливаем и другие лечебные учреждения. Так, в случае массового наплыва пациентов, их будут распределять в терапию, педиатрию и детское отделение интенсивной терапии. И здесь, как вы понимаете, будут совершенно другие потребности в оборудовании и медикаментах, которые, при всем желании, мы бы не покрыли самостоятельно», – признала специалист.

Она сообщила, что Борис Колесников предложил свою помощь городу на прошлой неделе. «Все это время мы мониторили и обзванивали поставщиков, выясняли информацию о наличии товаров и оперативной доставке. Сейчас, когда наблюдается колоссальный спрос на дезинфицирующие и профессиональные защитные средства для медработников и специальное оборудование, приобрести все в сжатые сроки очень проблематично. К счастью, по некоторым позициям нам уже удалось достигнуть договоренностей. В понедельник, 23 марта, мы получили поставку с профессиональными медицинскими респираторами. Вскоре нам обещают привезти мониторы пациента, пульсоксиметры и инфузоматы – это то, что удалось найти на складах поставщиков в Украине. В ближайшее время также доставят дезинфицирующие средства», – пояснила Руденко.

Также ведутся переговоры о поставках защитных костюмов для медицинского персонала и кислородных концентраторах 7F или 5F .

Она акцентировала, что наличие этого оборудования положительно скажется на уровне здравоохранения Константиновки: «Во-первых, врачи будут полностью застрахованы от заражения инфекцией, а, значит, работать без риска для своего здоровья. Во-вторых, пациенты смогут получить высококвалифицированную медицинскую помощь своевременно, оперативно и в полном объеме».

Елена Руденко напомнила, что чтобы минимизировать риски заражения коронавирусом следует придерживаться простых правил. «Как можно чаще мыть руки с мылом, в обязательном порядке не мене 20 секунд. Если нет возможности помыть руки, то рекомендую всем приобрести антисептик или спиртовые салфетки для обработки. Единственное, на что обратите внимание: антисептики должны быть только спиртосодержащими (минимум 60% спирта в составе). Не забывайте проветривать помещение. Пользуйтесь защитными масками и перчатками в многолюдных местах и не дотрагивайтесь руками до лица», – сказала медик.

«Если вы заболели, очень всех прошу: не ходите в общественные места, не распространяйте вирус, звоните семейному врачу. И последнее: люди, которые возвращаются из стран, где зафиксирована вспышка COVID-19, пожалуйста, будьте социально ответственными и останьтесь на 14 дней на самоизоляции», – резюмировала Руденко