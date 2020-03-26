На Луганщину военные привезли гуманитарную помощь медицинского назначения (Видео)

В очередной раз инициатива «Помощь Восток» доставила в район проведения операции Объединенных сил гуманитарную помощь медицинского назначения. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

На этот раз помощь получили амбулатория общей практики – семейной медицины №2 населенного пункта Тошковка и психоневрологический диспансер в Нижнем (Попаснянский р-н, Луганская обл.).

«Это вспомогательные устройства для ванн, специализированная медицинская мебель, ходунки, кресла-туалеты для инвалидов, инвалидные коляски, средства гигиены для тяжелобольных, медицинские расходники, одноразовые медицинские инструменты, одежда, наборы для проведения хирургических вмешательств, а также для предоперационной подготовки и промывки ран», – рассказал координатор проекта «Помощь Восток» офицер гражданско-военного сотрудничества Борис Кутовой.

Офицер добавил, что общая стоимость переданных материальных ценностей превышает 200 тыс. грн.