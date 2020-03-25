В «ЛНР» на обсервацию отправили 17 человек, приехавших из Индии

В «ЛНР» «пограничники» задержали 17 прибывших из Индии человек, а также встречавших их 2-х людей, все они помещены на 2-недельный карантин с целью недопущения возможного распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба «МГБ ЛНР».

«Во время пропуска граждан через международный автомобильный пункт пропуска "Должанский" со стороны Российской Федерации в марте 2020 года сотрудниками МГБ была выявлена группа лиц в количестве 17 человек, которая следовала из Индии – страны риска распространения коронавирусной инфекции на территории ЛНР. Также были выявлены 2 человека, которые встречали указанных выше граждан на личном автотранспорте и вступили с этими лицами в контакт», – уверяют в «ЛНР».

«Все 19 жителей республики были направлены в лечебные учреждения города Свердловска (после переименования – Должанск, – ред.) и Луганска для карантинной обсервации сроком на 14 дней», – добавляют в «республике».