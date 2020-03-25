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Министры иностранных дел G-7 обсудят вопросы мира и безопасности в Украине

25.03.20 08:23
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Сегодня, 25 марта, главы МИД стран «Большой семерки» (G-7) проведут виртуальную встречу для обсуждения эпидемии COVID-19 и других глобальных проблем, в том числе конфликта в Украине. Об этом сообщили в офисе министра иностранных дел Канады Франсуа-Филиппа Шампаня, передает «Укринформ».

«Министр и его коллеги обсудят коллективный ответ на эпидемию COVID-19, а также международные вопросы мира и безопасности, в том числе связанные с Афганистаном, Ираком, Мьянмой, Северной Кореей, Сирией, Украиной и Россией», – говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что встреча «станет возможностью обменяться взглядами относительно угроз демократии, в том числе иностранным вмешательством, а также поговорить о притеснениях прав человека, терроризме и защите основанного на правилах международного порядка».

Встреча министров иностранных дел пройдет в формате видеоконференции.

Напомним, Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутереш призвал прекратить все вооруженные конфликты в мире из-за коронавируса COVID-19.

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