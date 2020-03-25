Эксперт назвал причины роста цен на товары первой необходимости

В Украине в целом и на Донбассе в частности на фоне паники по поводу коронавируса люди атакуют магазины, запасаясь провизией. Падение гривны породило дефицит доллара в обменных пунктах.

Существует 2 причины роста цен на товары первой необходимости. Об этом «Донецким новостям» рассказал экономический эксперт в Ukraine Economic Outlook Адриан Пантюхов.

Эксперт пояснил, что причин роста цен на товары первой необходимости (продукты питания) и средств эпидемиологической защиты (маски, дезинфицирующие средства) – две: снижение предложения, что естественно для кризисного периода, и панический выкуп продукции в размерах, превышающих обычный спрос.

Адриан Пантюхов отметил важность вопроса масштабов ограничения производства. «Для населения не имеет значения – 10 тонн или 12 тонн произвели макарон, если потребляется 9 тонн, а остатки загнивают на складах и списываются в просрочку. Причин для беспокойства о критическом дефиците продукции первой необходимости – нет», – сообщил экономический эксперт в Ukraine Economic Outlook.

По его словам, даже по негативным оценкам, пандемия продлится до июня-июля. А запасов макарон, масла и т.д. хватит на то, чтобы покрыть разрыв между ограничением производства и существующим спросом в 2-3-х месяцах.

Кроме того, искусственный «дефицит» подкреплен исключительно паническими настроениями населения и параллельными раздуваниями влияния вируса на пищевую отрасль от СМИ. «Поэтому резкий рост цен на первостепенные товары – это чистая спекуляция», – рассказал Пантюхов.

Маски и средства эпидемиологической защиты закончились первыми. Ритейл не был готов к скачку спроса такого масштаба. При этом, по словам эксперта, восстановление низких цен на маски – вопрос времени.

Прокомментировал Пантюхов и валютный обменный курс. «Ослабление валюты в кризисный период для развивающейся страны с нестабильной экономической ситуацией – это норма. На сломе тренда гривна теряет свою привлекательность как актив», – сообщил он.

По словам эксперта, учитывая растущие панические настроения населения, сохраняющийся дефицит наличного доллара и шатдаун украинской промышленности и ритейла – курс будет расти. «Но требуемые резервные ресурсы для покрытия антикризисных трат будут взяты с золотовалютных резервов. Сожженный доллар погасит резкие колебания на валютном рынке и приведет наличный доллар к коридору, близкому к психологической отметке в 30 грн за доллар, с восстановлением до 27-28 к лету», – отметил Пантюхов.

Более подробно с мнением Адриана Пантюхова и иных экспертов по данной теме можно ознакомиться в нашем материале «Эпидемия страха: Мнение экспертов – стоит ли запасаться продуктами и скупать доллар».