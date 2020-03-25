Как вернуть деньги и добиться компенсации за «сгоревшие» из-за карантина билеты

С середины марта на всей территории Украины действует карантин из-за распространяющегося коронавируса. Так, были закрыты театры, оперы и кинотеатры, отменены спортивные и культурные мероприятия, а также прекратились все внутренние перевозки, пишет «Сегодня».

В условиях карантина в Украине закрыли все развлекательные заведения, отменили железнодорожное сообщение и сотни различных мероприятий. Помимо этого, многие страны закрыли свои границы, из-за чего авиакомпаниям пришлось отменять рейсы. Понятное дело, что к такой ситуации никто не был готов, поэтому у многих людей «сгорели» авиабилеты, билеты на концерты, в театры и т.д.

Некоторые авиакомпании идут навстречу и предлагают бесплатно изменять дату вылета, а «Укрзализныця» продлила сроки возврата железнодорожных билетов – до 90 суток для внутреннего сообщения и до 180 суток – для международного.

Но многие представители бизнеса не считают нужным возвращать деньги, т.к. ситуация форс-мажорная. Владимир Мисечко, управляющий партнер ЮФ «Мисечко и Партнеры» в комментарии изданию рассказывает, что сложившаяся ситуация одинакова для всех, потребители не могут получить услуги, за которые заплатили, поставщики, в свою очередь, не могут предоставить данные услуги, по причинам, не зависящим от них.

Так, согласно ст. 901 Гражданского кодекса Украины, по договору о предоставлении услуг исполнитель обязуется предоставить услугу, которую запросил и оплатил заказчик. Если же услугу не предоставили – деньги нужно вернуть. Но есть нюансы.

Мисечко добавляет, что согласно разделу 15 «Правил воздушных перевозок и обслуживания пассажиров и багажа», в случае отмены рейса пассажиру должно быть предложено на выбор возмещение стоимости воздушной перевозки или же изменение маршрута.

Также пассажиру в случае отмены рейса дополнительно оплачивается компенсация, а именно:

250 евро – для рейсов дальностью 1500 км;

400 евро – для рейсов дальностью свыше 1500 до 3500 км;

600 евро – для рейсов дальностью более 3500 км.

Но в том случае, если причиной отмены рейса стали непредвиденные и чрезвычайные обстоятельства, которые нельзя было изменить, авиаперевозчик может не выплачивать компенсацию пассажирам.

«Авиаперевозчик вправе отказать в возврате средств, если заявление о возврате средств пассажир подал после окончания срока действия билета; билет приобретен по специальному тарифу и правилами его использования не предусмотрен возврат сумм. Исходя из вышеуказанных норм, рассчитывать на возврат средств за авиабилеты могут только те пассажиры, которые приобрели билеты по тарифам, которые предусматривали возврат таких средств, все остальные пассажиры имеют право на изменение маршрута», – говорит Мисечко.

Юрист добавляет, что касаемо компенсаций за отмену рейсов, авиакомпании смогут предоставить подтверждение, что причиной отмены рейса было действие чрезвычайных обстоятельств или непреодолимой силы.

«На 23 и 24 марта мною были приобретены авиабилеты по маршруту Киев-Варшава-Люксембург, Люксембург-Варшава-Киев в авиакомпании LOT по необратимому тарифу, и поэтому единственное, на что я мог рассчитывать, это изменение маршрута. Авиакомпания LOT предложила мне на выбор или изменить дату авиабилетов, или получить ваучер на сумму стоимости таких билетов с возможностью их дальнейшего обмена в течение 12 месяцев, что я и сделал», – делится своим опытом Мисечко.

Анастасия Блинду, адвокат АО «Лещенко, Дорошенко и партнеры» в комментарии изданию отметила, что многие компании все же предлагают людям альтернативный вариант – использовать указанные билеты на соответствующие мероприятия/рейсы на тех же условиях, на которые они приобретались, в связи с тем, что они просто переносятся на другую дату.

«Для того, чтобы людям вернуть деньги за неполученные услуги, нужно обратиться к продавцам билетов и уточнить актуальную информацию по возврату денежных средств и выбрать для себя один из удобных вариантов:

связаться лично с продавцом билетов с документами, удостоверяющими личность, для оформления возврата (в соответствующие кассы/представительства);

связаться с официальным сайтом продавцов билетов для оформления соответствующего возврата денежных средств с помощью специальной формы, которую нужно будет заполнить, что позволит значительно сэкономить время и усилия», – говорит Блинду.

Что касается различных культурных или спортивных мероприятий, то здесь украинцам тоже обязаны вернуть деньги за билеты.

«По поводу концертов и театров, то в соответствии со ст. 10 Закона Украины "О защите прав потребителей", потребитель вправе отказаться от договора о предоставлении услуг и требовать возмещения убытков, если исполнитель своевременно не приступил к выполнению своих обязательств. Итак, в случае отмены концерта, театральной постановки организатор обязан вернуть уплаченные за такое мероприятие средства», – говорит Владимир Мисечко.

Он добавляет, что обязательно нужно оформлять письменное заявление о возврате средств с копией билетов и направить его организатору.

Анастасия Блинду отметила, что если деньги вернуть все же не хотят, нужно отправить жалобу в территориальный орган Госпродпотребслужбы Украины по месту жительства, ведь именно там следят за защитой прав потребителей.

«Также можно обратиться в суд с иском о защите прав потребителя с требованием вернуть сумму денежных средств и, при наличии оснований, даже причиненного морального вреда, если человек считает, что такое требование является законным и есть основания для этого», – советует Блинду.