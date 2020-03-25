Охранял колонию: На Донетчине полиции сдался экс-участник НВФ

В полицию Мирнограда (Донецкая обл.) 23 марта обратился 35-летний житель города, который сообщил правоохранителям о том, что 5 лет назад присоединился к незаконным вооруженным формированиям (НВФ) «ДНР». Об этом сообщает пресс-служба Покровского отдела полиции Донецкой области.

«Осенью 2015 года в поисках заработка мужчина отправился к своему товарищу в г. Макеевка, который устроил его там на работу в Макеевской исправительной колонии №32. Новоиспеченному охраннику выдали военную форму и автомат Калашникова и назначили на должность инспектора охраны КПП. За работу мужчине обещали платить 3-4 тысячи российских рублей», – рассказали в полиции.

«Проработав» около месяца и так и не получив обещанной еженедельной зарплаты, мужчина сдал оружие и вернулся на подконтрольную украинским властям территорию.

«Все это время бывший боевик жил в Мирнограде, однако опасался уголовной ответственности и вел скрытый образ жизни. Узнав из средств массовой информации о том, что существует программа "Вернись домой", которой предусмотрено освобождение от уголовной ответственности, мужчина решил больше не молчать, а обратиться в полицию», – отметили в пресс-службе.

Правоохранителями открыто уголовное производство по ч.1 ст. 260 «Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований» Уголовного кодекса Украины. По факту проводится проверка. Мужчина согласился сотрудничать со следствием.

В пресс-службе также напомнили, что согласно ч.6 ст. 260 Уголовного кодекса Украины в случае, если человек не совершал тяжких преступлений против людей, добровольно покинул ряды НВФ и рассказал об этом правоохранителям, ему предоставляется гарантированный государством шанс на мирную жизнь без уголовной ответственности.