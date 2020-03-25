Списки в «МГБ» и принудительный карантин: В «ЛНР» решили «помочь» людям вернуться

«Глава ЛНР» Леонид Пасечник издал «указ», предусматривающий усиление мер безопасности в отношении распространения коронавируса в «ЛНР». «Указ» опубликован на местных интернет-ресурсах.

В «документе», датированным 23 марта, Пасечник поручил «министерству иностранных дел» оказать содействие по возвращению из «иностранных государств с неблагополучной ситуацией с распространением коронавирусной инфекции» людей, проживающих в «ЛНР». К таким странам в «ЛНР» не отнесли Россию. Также меры не будут приниматься в отношении прибывших из «ДНР».

При этом, как утверждается, список людей с указанием даты, времени и пункта прибытия должен быть заранее предоставлен в «МГБ ЛНР».

«Министерству здравоохранения осуществить принудительную госпитализацию лиц с повышенной температурой тела и респираторными симптомами», – говорится в «документе».

Остальных прибывающих людей «минздраву» поручается разместить на обсервацию на 14 дней.

Содействовать выполнению этих мер поручено «министерству внутренних дел».

Напомним, ранее в «ЛНР» «пограничники» задержали 17 прибывших из Индии человек, а также встречавших их 2-х людей. Все они помещены на 2-недельный карантин с целью недопущения возможного распространения коронавирусной инфекции COVID-19.