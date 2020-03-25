На Луганщине зафиксирован первый случай заболевания COVID-19

В Луганской области зафиксирован 1-й случай заболевания коронавирусом COVID-19, всего в Украине по состоянию на 7:00 сегодня, 25 марта, зафиксировано 113 случаев. Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

«24 марта лабораторно подтверждены 29 случаев заболевания коронавирусом COVID-19, а именно: Черновицкая область – 13, Киевская область – 7, Запорожская область – 2, Тернопольская область – 2, г. Киев – 2, Волынская область – 1, Луганская область – 1 и Одесская область – 1», – сообщают в ГСЧС.

«По состоянию на 7:00 25 марта на территории Украины зафиксированы 113 случаев заболевания коронавирусом COVID-19 в 13 областях и г. Киеве, а именно: Черновицкая – 38 (1 умер), г. Киев – 31, Киевская – 22, Ивано-Франковская – 5 (1 умер), Тернопольская – 4, Днепропетровская – 2, Житомирская – 2 (1 умер), Запорожская – 2, Львовская – 2, Волынская – 1, Донецкая – 1, Луганская – 1, Одесская – 1 и Черкасская – 1. Выписан после лечения 1 человек (Черновицкая область)», – добавляют в пресс-центре.

Как сообщалось ранее, по состоянию на 24 марта в Украине были зафиксированы 97 случаев заболевания COVID-19.