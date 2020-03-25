В Украине могут продлить учебный год из-за карантина

Если карантин в связи с распространением коронавируса в Украине будет продлен, фактическая продолжительность учебного года может быть изменена. Об этом сообщает «Педагогическая пресса» со ссылкой на письмо Минобразования и науки №1/9-173 от 23 марта 2020 года.

В частности, отмечается, что ч.3 ст. 10 Закона Украины «О полном среднем образовании» установлено, что учебный процесс в учреждениях общего среднего образования завершается не позднее 1 июля.

«Если в связи с эпидемиологической ситуацией в Украине срок действия карантина будет изменен, фактическая продолжительность учебного года может быть продолжена», – говорится в письме МОН.

В таком случае образовательный процесс будет включать анализ выполнения учебных программ с учетом фактически проведенных учебных занятий (в том числе дистанционно) и результатов обучения учащихся, полученных во время карантина.

«Во многих учреждениях общего среднего образования весенние каникулы запланированы с 23 по 29 марта 2020 года. Предлагаем структуру учебного года, определенную заведением общего среднего образования, оставлять неизменной», – также отмечается в рекомендациях Минобразования.

Кроме того, администрации школ просят учесть, что во время каникулярного периода не стоит перегружать учеников домашними заданиями и дать возможность учителям в плановом режиме подготовиться к дальнейшей дистанционной работе.