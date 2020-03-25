Порошенко потребовал от Зеленского не соглашаться на создание Консультативного совета с «Л-ДНР»

Экс-президент Украины Петр Порошенко призвал нынешнего главу государства Владимира Зеленского отказаться от создания Консультативного совета с представителями ОРДЛО*. Об этом он заявил на своей странице в Facebook.

Порошенко напомнил о «красных линиях», которые вместе с общественностью были определены в прошлом году.

«Согласиться на создание так называемого консультативного совета – значит преступить и зайти слишком далеко за эти линии. Это значит действовать вопреки национальным интересам Украины. Это значит легитимизировать главарей оккупированных Россией районов Донбасса, а страну-агрессора – признать посредником и дать ей шанс избавиться санкций», – подчеркнул Порошенко.

По его словам, вне зависимости от подписантов документа, ответственность за данное решение ляжет на президента Зеленского.

«Кто бы не поставил формальную подпись под продиктованным из Кремля протоколом о создании такого "совета", ответственность за это ляжет на Зеленского. Поэтому публично обращаюсь именно к нему с категорическим требованием отказаться от задуманного и не соглашаться на создание "консультативного совета"», – заявил Порошенко.

Экс-президент отмечает, что власть должна концентрировать все силы на борьбе с коронавирусом и экономическим кризисом, «а не предавать Украину, безразлично как, сознательно или просто из-за неспособности осознать очевидное».

Как сообщалось ранее, 11 марта в Минске были подписаны договоренности о создании Консультативного совета, в который должны войти по 10 представителей от Украины и ОРДЛО, а Россия вместе с Германией, Францией и ОБСЕ получают по 1 представителю с правом не решающего, а совещательного голоса. Глава Офиса президента Андрей Ермак акцентировал, что данный орган не является признанием субъектности «республик».

Вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников акцентировал, что в Консультативный совет войдут представители не «Л-ДНР», а отдельных районов Донецкой и Луганской областей, и что ОРДЛО и «Л-ДНР» – это абсолютно разные вещи.

Экс-глава Института национальной памяти, народный депутат (фракция «Европейская солидарность») Владимир Вятрович заявил, что данное решение является госизменой, и в этой связи направил обращения в СБУ, Национальное антикоррупционное бюро и Государственное бюро расследований.

* Сокращения: ОРДЛО – отдельные районы Донецкой и Луганской областей