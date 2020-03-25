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Пожар на Донетчине: Госпитализирован мужчина

25.03.20 09:49
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В Славянске (Донецкая обл.) сегодня, 25 марта, в результате пожара пострадал мужчина. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области.

Сообщается, что в 1:27 спасателям поступило сообщение о пожаре, который произошел на улице 6-го сентября в Славянске.

На месте происшествия спасатели выяснили, что пожар произошел внутри частного жилого дома.

«Во время тушения пожара был спасен мужчина, 1953 года рождения, которого передали сотрудникам "скорой помощи". Пострадавший госпитализирован в терапевтическое отделение ЦГБ г. Славянск», – рассказали в пресс-службе.

Пожар локализовали в 01:55 и ликвидировали в 02:25. Его причина устанавливается.

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