В «ЛНР» ликвидируют последствия аварии на Алчевском коксохимзаводе

На временно неподконтрольной украинской власти части территории Луганской области на Алчевском коксохимическом заводе произошла авария. Об этом сообщают местные интернет-ресурсы.

Как утверждают в «ЛНР», 19 марта на предприятии произошло обрушение фрагмента газопровода обратного коксового газа. Жертв и пострадавших нет.

«В четверг, 19 марта, в филиале №12 ЗАО "Внешторгсервис" в г. Алчевске в результате частичного обрушения консольной части опорной колонны в цехе улавливания коксохимического завода произошло обрушение фрагмента газопровода обратного коксового газа», – уверяют в «республике».

«В настоящий момент проводятся ремонтно-восстановительные работы, которые должны завершиться в течение 2-х суток. Несмотря на инцидент, все цеха, участки и подразделения функционируют в штатном режиме, потерь по производству нет», – добавляют в «ЛНР».

Напомним, ранее об аварии на коксохимзаводе сообщали местные жители в соцсетях.