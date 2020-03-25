Решение о Консультативном совете в рамках ТКГ сегодня не примут – Резников

На заседании Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе, которое пройдет сегодня, 25 марта, по видеосвязи, не будет приниматься решение о создании Консультативного совета с участием представителей ОРДЛО*. Об этом заявил вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников, передает «Интерфакс – Украина».

По его словам, по данному вопросу продолжаются консультации с европейскими партнерами.

«ТКГ проходит в формате видеоконференции, поэтому никаких решений о создании [Консультативного совета] подписано быть не может физически. Более того, непосредственно решение о создании может быть принято после консультаций с Германией, Францией и ОБСЕ. Они на сегодняшний день продолжаются», – прокомментировал Резников.

Как сообщалось ранее, 11 марта в Минске были подписаны договоренности о создании Консультативного совета, в который должны войти по 10 представителей от Украины и ОРДЛО, а Россия вместе с Германией, Францией и ОБСЕ получают по 1 представителю с правом не решающего, а совещательного голоса. Глава Офиса президента Андрей Ермак акцентировал, что данный орган не является признанием субъектности «республик», и что украинская сторона в Совете будет вести переговоры только с теми жителями неподконтрольного Донбасса, которые напрямую не связаны с вооруженным конфликтом. А вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников акцентировал, что в КС войдут представители не «Л-ДНР», а отдельных районов Донецкой и Луганской областей, и что ОРДЛО и «Л-ДНР» – это абсолютно разные вещи.

*Сокращения: ОРДЛО – отдельные районы Донецкой и Луганской областей