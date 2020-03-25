Сводка из зоны ООС за 24 марта: Версии сторон конфликта (Карта)

За минувшие сутки зафиксированы 8 обстрелов украинских позиций со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ). Противник обстреливал позиции Объединенных сил в том числе из запрещенного Минскими соглашениями вооружения. Об этом сегодня, 25 марта, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» зафиксированы обстрелы:

рядом с Красногоровкой – из станкового противотанкового гранатомета;

в районе Березового – из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов;

вблизи Марьинки – из станкового противотанкового гранатомета;

неподалеку Павлополя – из автоматического станковой гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» зафиксированы обстрелы украинских позиций:

неподалеку Новоалександровки – из минометов калибром 82 мм;

рядом с Крымским – из минометов калибром 82 мм, вооружения БМП-1 и крупнокалиберных пулеметов;

вблизи Новотошковского – из минометов калибром 82 мм и станкового противотанкового гранатомета;

в районе Травневого – из миномета калибром 82 мм и станкового противотанкового гранатомета.

Кроме того, противник из стрелкового оружия совершил обстрел участка разведения №3 «Богдановка – Петровское».

С начала текущих суток НВФ обстреляли украинские позиции в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток». Обстрел был зафиксирован вблизи Авдеевки – из автоматического станкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов.

Пресс-служба Минобороны Украины

В «ДНР» заявляют, что «армия Киева за минувшие сутки 8 раз нарушила режим прекращения огня. Общее количество примененных боеприпасов – 76 единиц. Обстрелам на донецком направлении подверглись районы села Спартак, поселков Старомихайловка и шахты "Трудовская"; на горловском – окрестности поселков Гольмовский и шахты им. Изотова. При обстрелах применялись минометы калибрами 120 и 82 мм, вооружение БМП и БТР, гранатометы и стрелковое оружие, в том числе крупнокалиберное».

В «ДНР» также сообщают, что «в результате обстрелов в Старомихайловке повреждено остекление и стена жилого дома по ул. Комсомольская, повреждена трансформаторная подстанция шахты им. Челюскинцев. Кроме того, в результате ночного и утреннего обстрелов 2 дома были повреждены в Александровке и Горловке, в последнем населенном пункте также отмечены повреждения гаражей и опоры ЛЭП».

В «ЛНР» утверждают, что «киевские силовики 1 раз за сутки нарушили "режим тишины". Обстрелу подвергся район поселка Голубовское. Огонь велся из минометов калибром 120 мм».