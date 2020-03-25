Шахта им. М.С. Сургая задолжала за электроэнергию почти 12 млн грн

Шахта им. М.С. Сургая – государственное угледобывающее предприятие, расположенное в Угледаре (Донецкая обл.). Долг за электроэнергию предприятия достиг 11 млн 940 тыс. грн. Гарантий оплаты его руководство не дает. Об этом сегодня, 25 марта, сообщает пресс-служба поставщика электроэнергии Yasno.

«Поставщик электроэнергии Yasno учитывает социальную значимость предприятия, поэтому в очередной раз призывает должника произвести расчет и не допустить отключения. На это у клиента есть время до 26 марта. Даже во время карантина в Украине предприятия должны своевременно платить за электроэнергию и могут быть отключены от электроснабжения», – отмечается в сообщении.

В противном случае поставщик Yasno будет вынужден ограничить энергоснабжение предприятия, кроме насосных и вентиляционного оборудования. Об этом поставщик уведомил потребителя. Соответствующую заявку поставщик передал оператору системы распределения. Угледарский городской совет также уведомлен о возможном отключении.

«Прекращение распределения электрической энергии планируется осуществить в порядке, определенном законодательством Украины. Поставщик Yasno надеется, что руководство шахты им. М.С. Сургая оплатит долг и не допустит отключения своего предприятия», – отметили в пресс-службе.