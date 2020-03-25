Глава Донецкой ОГА призвал глав церквей всех конфессий проводить богослужения онлайн

Председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко провел рабочую встречу с представителями религиозных организаций Донецкой области, во время которой были рассмотрены вопросы организации богослужений в условиях карантина и недопущения распространения случаев заболевания, вызванного коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба Донецкой ОГА.

Глава области отметил, что сегодня власть делает все для того, чтобы сохранить жизнь и здоровье граждан.

«Недавно Кабинет Министров принял решение рекомендовать ограничение проведения богослужений, религиозных обрядов, церемоний и шествий в культовых зданиях и других местах богослужений и т.д., осуществлять молебны и другие церемонии с использованием дистанционных технологий. Сегодня любые наши шаги имеют единую цель – сохранить жизнь людей. Сейчас каждый гражданин имеет неукоснительно соблюдать правила противоэпидемического поведения. Я призываю глав церквей всех конфессий проводить богослужения в режиме онлайн», – заявил Павел Кириленко.

Настоятель Свято-Сретенской церкви Православной церкви Украины протоиерей Константин Кузнецов рассказал об организации мероприятий по недопущению распространения вирусных болезней – обработке дезинфицирующими средствами предметов, с которыми контактируют верующие, уборке помещений, проведении богослужений на улице и проведении молебнов в режиме онлайн.

«В последнее время количество верующих в храмах значительно уменьшилось из-за ограничений движения общественного транспорта и из соображений личной безопасности. Не всегда службу можно провести дистанционно, но в тех случаях, когда это возможно – все используют онлайн-инструменты», – подчеркнул он.

Участие в мероприятии также принял митрополит Святогорский Арсений, который рассказал, что количество паломников в Святогорской лавре значительно уменьшилось, на территории выполняются необходимые меры дезинфекции предметов, с которыми контактируют верующие, проводится вентиляция помещений, при необходимости для ведения служб могут использоваться другие сооружения, размещенные на территории лавры.

Директор благотворительного фонда «Каритас-Краматорск» отец Василий Иванюк отметил, что духовенство готово пойти на определенные ограничения, однако полностью закрывать церкви невозможно. Он отметил, что в условиях пандемии религиозные организации готовы помогать органам государственной власти проводить мероприятия по ликвидации последствий распространения болезни и оказывать помощь в уходе за больными.