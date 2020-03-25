На Луганщине задержали торговца сильнодействующими лекарственными препаратами

Правоохранители Луганщины задержали 28-летнего жителя пгт Новопсков во время сбыта большого количества сильнодействующих лекарственных средств. В рамках открытого по данному факту уголовного производства по статье 321 УК Украины «Незаконное производство, изготовление, приобретение, перевозка, пересылка, хранение с целью сбыта или сбыт ядовитых и сильнодействующих веществ» продолжается досудебное следствие. Решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения. Об этом сегодня, 25 марта, сообщает пресс-служба полиции Луганской области.

Сообщается, что правоохранители в ходе проведения комплекса следственно-оперативных мероприятий задокументировали сбыт мужчиной сильнодействующего лекарственного средства метандиенона в особо крупном размере.

«Во время проведения санкционированных судом обысков, как по месту его проживания, так и в его офисе, было обнаружено и изъято большое количество (более 30 тыс. таблеток) сильнодействующих лекарственных средств метандиенона, нандролона и более 50 наименований сильнодействующих лекарственных препаратов, которые вообще не зарегистрированы в Украине», – рассказали в пресс-службе.

Установлено, что мужчина в своей бизнес-деятельности использовал Интернет. Сильнодействующие лекарственные средства продавал отправляя посылки.