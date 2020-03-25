Евросоюз призывает Россию разблокировать доступ ОБСЕ на неподконтрольный Донбасс

Европейский Союз отреагировал на то, что на Донбассе незаконные вооруженные формирования «Л-ДНР» запретили патрулям Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ и представителям гуманитарных организаций доступ на временно непоконтрольные украинскому правительству территории. Соответствующее заявление было опубликовано на сайте Европейской службы внешних действий, передает «Укринформ».

«С 21 марта члены вооруженных формирований на пропускных пунктах в Донецкой и Луганской областях не предоставляют разрешения на проход патрулей СММ ОБСЕ на неконтролируемые правительством территории и в обратном направлении. Кроме того, агентство ООН, неправительственные организации и Международный Комитет Красного Креста сталкиваются с трудностями в доступе в регионы, которые не контролируются правительством», – говорится в тексте заявления.

Отмечается, что важно, чтобы Россия и вооруженные формирования, которые она поддерживает, позволили СММ ОБСЕ, агентствам ООН, неправительственным организациям и Красному Кресту свободу передвижения через линию разграничения.

В ЕС напомнили, что в соответствии с мандатом, СММ ОБСЕ должна получить безопасный и беспрепятственный доступ по всей территории Украины, включая районы Донецкой и Луганской областей, которые временно находятся вне контроля правительства.

Отдельно отмечается, что СММ ОБСЕ адаптировала собственные меры по наблюдению в связи со вспышкой коронавируса с целью обеспечения безопасности для всех вовлеченных людей.

«В текущей ситуации еще важнее продолжение доставки гуманитарной помощи людям в этих регионах. Агентства ООН, неправительственные организации и Международным Комитет Красного Креста должны получить беспрепятственный доступ к тем людям, которые нуждаются в помощи на всем Донбассе», – сказано в заявлении Евросоюза.

Документ напоминает, что в рамках Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию конфликта на Донбассе недавно произошли важные обсуждения по обмену пленными и по определению новых регионов для разведения войск.

«Россия не должна ставить под угрозу этот конструктивный дух путем создания новых препятствий», – подчеркивают в ЕС.