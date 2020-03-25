На Донетчине ГБР подозревает двух патрульных в превышение служебных полномочий

На Донетчине двух патрульных подозревают в превышении полномочий и применении насилия. Об этом сегодня, 25 марта, сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований (ГБР).

Сообщается, что следователи теруправления ГБР, расположенного в г. Краматорске, сообщили о подозрении двум инспекторам патрульной полиции г. Мариуполя Управления патрульной полиции в Донецкий области в превышении служебных полномочий, которое сопровождалось насилием (ч. 2 ст. 365 Уголовного кодекса Украины).

Досудебное расследование уголовного производства было начато по информации, обнародованной на одном из интернет-ресурсов.

«Следствием установлено, что 27 октября 2019 года патрульные задержали мужчину, который распивал алкогольные напитки в компании под домом и нарушал общественный порядок. Когда автомобиль полиции с задержанным сдвинулся с места задним ходом, один из граждан оказался позади транспортного средства. Пытаясь избежать наезда, мужчина попытался помешать движению, держась руками за крышку багажника патрульного авто. В ответ на такие действия полицейские вышли и без предупреждения применили к мужчине силу и болезненные приемы. В результате пострадавший получил закрытый оскольчатый перелом бедра», – сообщили в ГБР.

В случае доказательства вины, подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.