Четвертая смерть от коронавируса: Полиция заблокировала 6 сел на Тернопольщине

В Украине подтвердили четвертую смерть от коронавируса COVID-19, в Тернопольской области умер мужчина 68 лет. Полиция заблокировала 6 населенных пунктов как очаги эпидемии в области. Об этом сегодня, 25 марта, сообщил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко на своей странице в Facebook.

«Сегодня утром в больнице умер мужчина 1952 г.р. Полицией вместе с эпидемиологической службой установлено, что умерший гражданин Б. контактировал 9 марта во время похорон в с. Швейков Монастырисского района, со священником О. В. 1963 г.р., которому 19 марта установлен диагноз заражения коронавирусом», – написал Геращенко.

Он добавил, что по данным свидетелей, во время обряда присутствовали около 70-ти человек, а в целом эпидемиологи и полиция установили, что с начала марта заболевший священник контактировал с около 500 человек во время различных религиозных обрядов.

«Всем этим лицам нужно срочно обращаться по телефонам 102 или 103 и сообщить о фактах общения с батюшкой О.В. 1963 г.р., и с умершим Б. 1952 г.р. Потому что ваша жизнь и здоровье в серьезной опасности», – подчеркнул Геращенко.

По его информации, сам священник находится в реанимации Тернопольской клинической больницы в тяжелом состоянии, подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Врачи борются за его жизнь.

Геращенко также сообщил, что в настоящее время населенные пункты Швейков, Ковалевка и 4 других блокированы полицейскими. «В этом очаге эпидемии уже установлено 5 случаев заражения COVID-19. Но мы все понимаем, что их гораздо больше», – заключил Геращенко.

Отметим, накануне в СМИ появилась информация, что вечером 24 марта в городской клинической больнице № 21 Днепра умер 45-летний житель города Каменское, у которого было подозрение на коронавирус. Как сообщил мэр Каменского Андрей Белоусов, мужчина недавно вернулся из-за границы.

Ранее сообщалось, что в Луганской области зафиксирован 1-й случай заболевания коронавирусом COVID-19, всего в Украине по состоянию на 7:00 25 марта, зафиксировано 113 случаев.