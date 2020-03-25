Значит, и не нужны они: В Донецке обсуждают наличие масок в аптеках (Фото)

В неподконтрольном украинским властям Донецке в аптеках не хватает масок, антисептиков и жаропонижающих средств. Об этом сообщают местные жители в соцсетях.

В частности, как рассказывают дончане, во многих аптеках в центре города и в отдаленных районах масок нет.

Некоторые дончане подкрепляют свои слова фото. В частности, в местном паблике опубликовано фото объявления на двери аптеки по ул. Щетинина.

В комментариях местные жители отмечают, что подобная ситуация – не только в данной аптеке.

Также люди в Донецке обсуждают ношение масок. Многие не уверены в необходимости принимать меры защиты:

«Lex Sancho»: «Что ж вы ноете бесконечно про эти маски, зачем они вам нужны? По городу ни одного человека в них нет, а значит, и не нужны они»;

Диана: «Сейчас в больницах и во всех других учреждениях введен масочный режим, без них не пускают и ругаются»;

Андрей: «Самое интересное, что надо купить спирт в аптеке, пульты от ТВ и клавиатуру вытереть, а его просто нет. Потому что олени все скупили. Идиотизм»;

Анна: «Я духами протерла… Только разница в цене существенно ощутима».

Напомним, «в Донецке коронавируса нет». По крайней мере, так заявляют «власти республики».

Также сообщалось, что в «Л-ДНР» пневмонию подозревают у 144 человек, тестов на коронавирус нет.