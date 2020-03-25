В «Л-ДНР» пневмонию подозревают у 144 человек, тестов на коронавирус нет, – правозащитники

За период с 16 по 23 марта с симптомами ОРВИ к медикам на неподконтрольной украинским властям части Донецкой и Луганской областей обратились 684 человека, с подозрением на пневмонию – 144 человека. Об этом сообщает «Восточная правозащитная группа» (ВПГ) на своей странице в Facebook.

«Мы не можем утверждать про случаи коронавируса на территории ОРДЛО*, т.к. тесты для определения коронавируса в ОРДЛО отсутствуют», – отмечают правозащитники.

По их данным, в больницы «ДНР» с ОРВИ обратились 322 человека, с подозрением на пневмонию – 81 человек. В «ЛНР» с симптомами ОРВИ – 362 человека, с подозрением на пневмонию – 63 человека.

Данные по «ДНР»:

Центральная городская больница г. Снежное – с ОРВИ 36 человек; пневмония (подозрение) – 7 человек;

Центральная городская больница г. Харцызск – с ОРВИ 60 человек; пневмония (подозрение) – 8 человек;

Городская поликлиника г.Донецка – с ОРВИ 134 человека; пневмония (подозрение) – 45 человек;

Центральная городская больница г. Дебальцево – с ОРВИ 39 человек;

Городская больница г. Енакиево – с ОРВИ 53 человека; пневмония (подозрение) – 21 человек.

«ЛНР»:

«Луганская городская многопрофильная больница № 3» – с ОРВИ 169 человек; пневмония (подозрение) – 29 человек;

«Алчевская центральная городская многопрофильная больница» – с ОРВИ 47 человек; пневмония (подозрение) – 18 человек;

«Антрацитовская центральная городская многопрофильная больница» – с ОРВИ 38 человек; пневмония (подозрение) – 8 человек;

«Краснодонская центральная городская многопрофильная больница» – с ОРВИ 66 человек; пневмония (подозрение) – 8 человек;

«Перевальская центральная районная многопрофильная больница» – с ОРВИ 42 человека.

«Большинство людей с диагнозом "пневмония" находится не в больницах ОРДЛО. Самоизоляция подходит под контролем сотрудников "МГБ" и "министерства здравоохранения", согласно указам главарей НВФ "ЛНР" и "ДНР"» – сообщают правозащитники ВПГ.

Они также отметили, что есть информация о 3-х случаях исследований тел умерших в патологоанатомическом отделении в Макеевке на протяжении февраля 2020 года.

«Но информации о результатах исследований у нас нет, информация полностью засекречена. МГБ "ЛНР" и "ДНР" на протяжении этой недели взяло расписку о неразглашении медицинских данных со всех главврачей и руководителей горздравотделов в городах ОРДЛО», – добавили в организации.

* Сокращения: ОРДЛО – отдельные районы Донецкой и Луганской областей