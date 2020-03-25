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Россия манипулирует пандемией коронавируса, чтобы снять санкции, – Кулеба

25.03.20 13:12
Дмитрий Кулеба / Фото из открытых источников
Дмитрий Кулеба / Фото из открытых источников

Россия пытается манипулировать пандемией COVID-19 для призывов к снятию санкций. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в телефонном разговоре с министром иностранных дел Королевства Дания Йеппе Кофодом, сообщает пресс-служба МИД.

Кулеба акцентировал на том, что Россия, манипулируя пандемией, призывает снять санкции под прикрытием гуманитарных соображений. В РФ утверждают, что во времена мирового экономического кризиса нужно снять секторальные ограничения.

«Это манипуляция, поскольку ЕС ввел санкции не из-за коронавируса, а из-за агрессии России против Украины. Соответственно, они могут быть связаны исключительно с выполнением Россией своих обязательств в контексте мирного урегулирования и деоккупации украинских территорий Донбасса и Крыма», – подчеркнул глава МИД.

В свою очередь, министр иностранных дел Королевства Дания Йеппе Кофод заверил Дмитрия Кулебу, что разделяет именно такой подход.

Напомним, ранее глава Комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев заявил о необходимости отмены всех санкций, кроме объявленных ООН, из-за глобальной угрозы коронавируса и падения цен на нефть.

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