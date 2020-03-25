В «ДНР» усилили карантин и назвали число госпитализированных с подозрением на COVID-19

В «ДНР» с целью предупреждения COVID-19 вводятся более строгие карантинно-ограничительные меры «ко всем прибывающим из-за рубежа». Об этом сегодня, 25 марта, сообщила «министр здравоохранения» Ольга Долгошапко, передают местные интернет-ресурсы.

«Это касается лиц, приехавших как из дальнего зарубежья, так и из Украины, ЛНР и РФ. Мы настоятельно рекомендуем оставаться приехавшим в 14-дневной домашней самоизоляции», – заявила Долгошапко.

Также «министр» утверждает, что по состоянию на 25 марта в «ДНР» нет ни одного подтвержденного случая COVID-19.

Долгошапко уверяет, что «в самоизоляции находятся 418 человек, под стационарным наблюдением – 80». «За последние сутки в стационары госпитализированы 7 человек, из них 1 ребенок. Состояние всех находящихся под наблюдением удовлетворительное», – сообщила «министр».

Напомним, ранее в «ЛНР» «пограничники» задержали 17 прибывших из Индии человек, а также встречавших их 2-х людей. Все они помещены на 2-недельный карантин с целью недопущения возможного распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

Также сообщалось, что «глава ЛНР» Леонид Пасечник издал «указ», предусматривающий усиление мер безопасности в отношении распространения коронавируса в «ЛНР».