Кабмин рассматривает введение режима ЧС на всей территории Украины

Кабинет министров сегодня, 25 марта, на заседании рассмотрит введение режима чрезвычайной ситуации на всей территории Украины. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, открывая заседание правительства.

«Мы действуем по определенному плану борьбы с распространением заболеваемости коронавирусом», – отметил Шмыгаль.

По его словам, были своевременно приняты превентивные меры карантина по всей стране, а в областях, где были выявлены случаи заболевания, оперативно вводились режимы чрезвычайных ситуаций.

Премьер напомнил, что на сегодня в Украине зафиксировано 113 лабораторно подтвержденных случаев заболевания новым коронавирусом COVID-19.

«Статистика продолжает ухудшаться, поэтому сегодня Кабмин рассмотрит вопросы введения режима чрезвычайной ситуации на всей территории Украины и переведения в режим ЧС единой государственной системы гражданской защиты», – сказал Шмыгаль.

По словам премьера, режим ЧС планируется ввести на 30 дней, соответственно, все карантинные мероприятия будут также продлены на 30 дней.

«Прошу не путать чрезвычайную ситуацию и чрезвычайное положение. Чрезвычайная ситуация не ограничивает конституционные права граждан, а только консолидирует усилия для преодоления угрозы», – сказал Шмыгаль.