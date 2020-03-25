Экономический эксперт объяснил, почему не стоит закупать валюту

В Украине в целом и на Донбассе в частности на фоне паники по поводу коронавируса люди атакуют магазины, запасаясь провизией. Падение гривны породило дефицит доллара в обменных пунктах.

Однако закупать валюту сейчас не стоит. Об этом «Донецким новостям» рассказал экономический эксперт, координатор гражданской инициативы «Рух бізнесу України» Андрей Гарнат.

«Причиной отсутствия некоторых товаров на полках магазинов является возникновение панических настроений у потребителей, из-за чего резко происходит выкуп определенных позиций. Рост цен обусловлен негативными ожиданиями импортеров из-за просевшей национальной валюты и резким повышением спроса на рынке», – объясняет эксперт.

«Подобной панике подвержены потребители не только в Украине, но и по всему миру, в т.ч. и на таких высокоразвитых наполненных товарами рынках, как в США», – добавляет он.

По словам Андрея Гарната, на данный момент опасаться отсутствия товаров в магазинах не стоит, т.к. ритейл уже сейчас начинает адаптироваться к сложившимся условиям: усиливает логистику и увеличивает товарные запасы в точках продаж по наиболее ходовым позициям. «Средства индивидуальной защиты (маски и дезинфекторы) уже на этой неделе начнут массово поступать на розничный рынок Украины, быстро удовлетворяя тем самым имеющийся на них спрос, и понижая цены до уровня начала 2020 года», – считает координатор гражданской инициативы «Рух бізнесу України».

При этом, по его словам, риск отсутствия товаров импортного производства на полках может возникнуть, если карантин продлится дольше 2-х недель – и при этом будут закрыты транспортные сообщения между странами.

Кроме того, Андрей Гарнат считает, что закупать валюту сейчас не стоит, т.к., судя по заявлениям и настрою президента и правительства, законопроект про открытие рынка земли сельхозназначения будет принят, МФВ проявит лояльность, а это даст на некоторое время дополнительный приток валюты в Украину. До конца текущего года она поддержит (и вероятно, даже укрепит) курс гривны.

«В сложившихся условиях правительству необходимо соблюсти тонкий баланс между необходимыми карантинными мерами и свободой деятельности, т.к. в условиях экономического кризиса очень легко пережать и обрушить слабую экономику, особенно в сегменте малого и среднего бизнеса, который уже сегодня сворачивается, неся существенные убытки», – резюмирует эксперт.

Более подробно с мнением Андрея Гарната и иных экспертов по данной теме можно ознакомиться в нашем материале: «Эпидемия страха: Мнение экспертов – стоит ли запасаться продуктами и скупать доллар».