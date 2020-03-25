Полученную из Китая помощь передадут медикам и полиции, – глава Донецкой ОГА

В Донецкой облгосадминистрации провели распределение гуманитарной помощи, полученной из Китая. Прежде всего, она отправится в медучреждения, также средства индивидуальной защиты передадут Национальной полиции в Донецкой области. Об этом сегодня, 25 марта, сообщил председатель Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко на брифинге в ДонОГА, передает корреспондент «Донецких новостей».

По его словам, в целом по области ситуация не изменилась: по состоянию на сегодня лабораторно подтвержден 1 случай коронавирусной инфекции, состояние здоровья больного не вызывает беспокойства.

«Вчера Донецкая область получила гуманитарную помощь из Китая. Были получены 5 тыс. быстрых тест-систем, 18 лабораторных тестов для ПЦР-исследований, каждый такой тест позволяет провести 96 исследований. Также получено 900 респираторов класса F-3, изоляционные медицинские халаты – 430 штук. На сегодня Национальной полиции уже передано 800 респираторов, 10 респираторов передано в Донецкий областной центр профилактики и борьбы со СПИДом, 90 респираторов пока еще оставили в резерве», – рассказал Кириленко.

Он также добавил, что по итогам его разговора с главой Одесской областной государственной администрации, еще 3200 респираторов выслали «Новой почтой» в Донецкую область.

По словам Кириленко, полученные из Китая медицинские халаты распределили таким образом: 400 шт. получит областной центр экстренной медицинской помощи, 10 – центр СПИДа, 20 – Донецкий областной лабораторный центр. Быстрые тест-системы будут переданы в инфекционные больницы и в больницы с инфекционными отделениями.

«Мы благодарны за эту помощь, она даст нам возможность на некоторое время защитить работников вирусологической лаборатории, медработников Центра экстренной медицинской помощи и эпидемиологов областного лабораторного центра. Быстрыми тестами сможем проверить при необходимости 5 тыс. человек», – отметил глава ДонОГА.

Он также сообщил, что закупленный облгосадминистрацией амплификатор для тестирования на коронавирус должен поступить 25-26 марта.

«Мы проверили: тест-системы, которые у нас есть, к нему подходят, поэтому после инсталляции будем его использовать. Размещен он будет в Славянске в центре СПИДа. Подобная лаборатория будет работать также в Мариуполе», – добавил Кириленко.

По его словам, это даст возможность на территории области оперативно определять наличие у пациентов коронавируса и говорить о статистике по заболеваемости COVID-19.