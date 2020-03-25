Субботники, конкурсы, акции: Как в «ЛНР» игнорируют карантин и угрозу коронавируса (Фото)

В «ЛНР» продолжают игнорирование карантина и мер безопасности против распространения инфекции COVID-19. Об этом сообщает «Восточная правозащитная группа» (ВПГ) на своей странице в Facebook.

«Наши мониторы следят за ситуацией в ОРДЛО*, меры безопасности и карантина до сих пор игнорируют. На этой неделе опять проводились массовые мероприятия», – говорится в сообщении.

В частности, к проведенным мероприятиям, по информации правозащитников, относятся:

21 марта в Краснодоне и Краснодонском районе состоялся субботник, в котором участвовала молодежь из политического проекта РФ «Молодая Гвардия» ОД «Мир Луганщине» совместно с активистами проекта «Дружина» в городе Краснодоне и Краснодонском районе. Данное мероприятие инициировано «администрацией» города Краснодона и Краснодонского района;

22 марта жители пгт Георгиевка совместно с активистами политического проекта РФ Георгиевской первичной организации ОД «Мир Луганщине» провели субботник. В уборке территории участвовали более 30 человек;

23 марта студенты «Краснолучского колледжа технологии строительства и прикладного искусства» участвовали в конкурсе эссе «Я – Глава Республики на один день»;

23 марта в Стаханово (после переименования Кадиевка), Ровеньках и Славяносербске состоялась акция «Стоп наркотик!». Акция заключалась в том, чтобы раздавать прохожим информационные буклеты, роздано более 5 тыс. буклетов;

23 марта в Стаханове прошла встреча актива ветеранской организации.

Также правозащитники опубликовали фото с указанных мероприятий:

Фото: Facebook / Восточная правозащитная группа

Напомним, что на временно неподконтрольной территории Донецкой области продолжают игнорировать рекомендации всего международного сообщества по борьбе с мировой угрозой коронавируса и проводят массовые политические мероприятия, направленные на политическую интеграцию жителей ОРДЛО с РФ. Ранее сообщалось, что в «ДНР» продолжают проводить массовые мероприятия, несмотря на угрозу коронавируса. В «ДНР» и «ЛНР» все развлекательные заведения работают в обычном режиме.

Также сообщалось, что на неподконтрольной украинским властям территории Донецкой и Луганской областей действует «приказ администрации ЛНР» и «ДНР» по противодействию распространению коронавирусной инфекции. Однако фактически никакого противодействия COVID-19 не проводят.

*Сокращения: ОРДЛО – отдельные районы Донецкой и Луганской областей