Питание военнослужащих ООС на Донетчине обеспечивается в штатном режиме, – Кириленко

Питание военнослужащих операции Объединенных сил (ООС) в Донецкой области обеспечивается в штатном режиме, но в регионе отработали вопрос на случай изменения ситуации. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 25 марта, сообщил председатель Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко на брифинге в ДонОГА.

Он отметил, что Офис президента обратился к облгосадминистрациям, не только к Донецкой ОГА, чтобы в регионах были готовы организовать питание для военнослужащих воинских частей в случае необходимости.

«На данное время такой потребности нет, военнослужащие обеспечиваются питанием в штатном режиме. Это перевентивные меры, и они обусловлены, прежде всего, тем, что в случае ухудшения ситуации и невозможности доставки продуктов питания из-за пределов области, областная госадминистрация также должна быть подключена к этому процессу», – пояснил Кириленко.

По его словам, в ДонОГА получили обратную связь от командования операции Объединенных сил о потребности в продуктах питания для военнослужащих, кто проходит службу в зоне ООС на территории Донецкой области.

«Этот вопрос отработан. Ситуация на сегодня контролируемая, но даже если она будет меняться в негативную сторону, – однозначно, вопрос будет решен», – резюмировал Кириленко.