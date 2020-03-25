COVID-19: На Донетчине распространят около 5 тыс. постеров для информирования граждан

В Донецкой области распространят около 5 тыс. постеров с информацией о мерах предупреждения и реагирования на коронавирус COVID-19. Об этом сегодня, 25 марта, сообщает пресс-служба Агентства ООН по делам беженцев в Украине на своей странице в Facebook.

«Команда УВКБ ООН вместе с World Health Organization Ukraine (Всемирная организация здравоохранения, – ред.) передали около 5000 постеров с информацией о мерах предупреждения и реагирования на коронавирус COVID-19 для распространения в Донецкой области», – говорится в сообщении.

Как уточняется, координацией с местными властями и распространением постеров будет заниматься партнерская организация «Центр развития Донбасса».

В первую очередь постеры доставят в социальные учреждения вдоль линии разграничения.

Как сообщалось ранее, на Донбассе 200 постеров с информацией о коронавирусе (COVID-19), рассказывающих о правильном мытье рук и других предупредительных мерах, были размещены в коллективных центрах для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), изолированных поселках вдоль линии разграничения, на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ), а также в некоторых поселках на временно неподконтрольных украинской власти территориях.

Напомним, в Украине по состоянию на 7:00 сегодня, 25 марта, зафиксировано 113 случаев заболевания коронавирусом COVID-19. В Луганской области зафиксирован 1-й случай.