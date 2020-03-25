Режим ЧС в Краматорске: Принят новый график работы городского транспорта и введен еще один запрет

В Краматорске 24 марта городской штаб рассмотрел ряд вопросов по подготовке города к возможному обострению чрезвычайной ситуации, связанной с распространением случаев острой респираторной болезни, вызванной коронавирусом 2019-nCoV. Об этом сегодня, 25 марта, сообщает пресс-служба Краматорского городского совета на своей странице в Facebook.

На заседании в состав штаба были дополнительно введены председатели поселковых советов и глав микрорайонов города, военный комиссар Краматорска, руководители ряда структурных подразделений Краматорского горсовета.

Так, Штаб утвердил перечень объектов критической инфраструктуры города.

Также утверждена форма специального билета для проезда в общественном транспорте во время карантина и порядок его получения. Всего утверждены две формы билетов – одна для работников медицинских учреждений, другая – для работников предприятий критической инфраструктуры. «У медицинских представителей по сравнению с другими пассажирами во время пользования общественным транспортом будет преимущество – их в автобусы и троллейбусы будут запускать первыми», – отмечается в сообщении.

Перевозки работников крупных предприятий будет выполняться по прямым договорам между предприятиями и перевозчиками. Согласование этих маршрутов в патрульной полиции будет происходить по ускоренной процедуре.

Коммерческие перевозчики, после введения ограничений на количество пассажиров, перевозимых общественным транспортом, самостоятельно перешли на новый график работы. Теперь их автобусы выходят на маршруты с 5:30 до 10:00 часов и с 14:30 до 19:30 часов. В другое время перевозки пассажиров не выполняются.

Также сокращена работа маршрутов автобусов и троллейбусов КП «Краматорское трамвайно-троллейбусное управление». «Проведенный анализ показал, что основной пассажиропоток совпадает с графиком перевозок, на который перешли коммерческие перевозчики. Также КП КТТУ вследствие ограничений количества пассажиров, выполняя перевозки по "докарантинному" графику, ежедневно несет убытки в размере 50-60 тыс. грн и уже нуждается в дополнительной финансовой поддержке. Поэтому штаб утвердил переход с 25 марта на новый график перевозок пассажиров автобусами и троллейбусами КП КТТУ», – говорится в сообщении.

Так, с 25 марта общественный транспорт осуществляет перевозки пассажиров в тестовом режиме во время пиковых нагрузок, с сохранением специальной подачи – с 5:30 до 10:00 часов и с 14:30 до 19:30 часов. «Будет вестись мониторинг работы транспорта. По результатам мониторинга утвержденный штабом график работы общественного транспорта может быть пересмотрен», – уточняется в сообщении.

Всего на маршрутах обслуживаемых КП КТТУ ежедневно выполняют перевозки пассажиров 15 автобусов и 28 троллейбусов. Для перевозки крупных предприятий второй и третьей смен, транспорт КП КТТУ будет предоставляться по особой схеме.

Кроме того, Штаб принял решение временно закрыть на время карантина в подъездах многоэтажных домов мусорокамеры и мусоропроводы, которые представляют собой потенциальную эпидемиологическую опасность для жителей и для персонала, обслуживающих эти дома.

А Управление регистрационных полномочий и ведения реестра территориальной громады Краматорского горсовета обратилось в Штаб с предложением уменьшить время приема посетителей управления до двух часов – с 10 до 12 часов утра. «В помещении Управления отсутствует физическая возможность соблюдать все требования карантинных мероприятий по предотвращению заноса и распространения случаев острой респираторной болезни, вызванной короновирусом 2019-nCoV. К тому же, с начала введения на территории города карантина, ежедневный поток посетителей Управление уменьшился с 350 человек в сутки до менее чем 100 человек в сутки. Штаб поддержал предложение управления и согласовал новый график его работы», – рассказали в пресс-службе.

Штаб также рассмотрел вопрос существенного падения уровня оплаты краматорцами услуг предприятий ЖКХ города. Для того, чтобы ситуация не вышла из-под контроля, решено ввести ежедневный мониторинг состояния расчетов.

В органы городского самоуправления обращаются волонтерские организации с предложениями оказывать помощь социально незащищенным гражданам. Штаб предложил всем неравнодушным обращаться в Управление труда и социальной защиты населения, который будет координировать процесс оказания помощи гражданам.

Также было поддержано предложение городского отдела здравоохранения обратиться к владельцам автопарковок с просьбой выделить на каждой парковке по несколько мест для медицинского транспорта и транспорта медицинских работников. Это необходимо для организации логистики работы медицинского персонала на время карантина.

Рассмотрены вопросы необходимости организации ежедневных поездок в общественном транспорте на медицинское обслуживание некоторых жителей города, которые в этом нуждаются. По большинству случаев было решено предоставлять этим больным возможность обслуживания на дневных стационарах и предоставление некоторым больным, действительно в этом нуждаются, возможности размещения в стационаре на время лечения.

Заместитель городского головы Юрий Люлька проинформировал Штаб, что в медицинские учреждения города 24 марта дополнительно поступили 12 тыс. защитных масок. Эти маски были распределены равными долями по 6 тыс. масок среди двух городских Центров первичной медико-санитарной помощи.

На предприятиях города продолжается пошив защитных костюмов для врачей и многократных масок.

Напомним, в Краматорске в связи с введением в Донецкой области чрезвычайной ситуации ввели ряд ограничений и запретов. В том числе, с 23 марта 2020 года временно запрещена работа рынков и подобных полифункциональных субъектов торговли по реализации продовольственных и непродовольственных товаров.

Также сообщалось, что в Краматорске предприниматели устроили бойкот – протестуют против закрытия рынков. Из-за карантина они остались без работы и вынуждены увольнять наемных работников.