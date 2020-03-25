В «ДНР»: В какие больницы будут везти пациентов с симптомами COVID-19

В «ДНР» местные «чиновники» определили, в какие медицинские учреждения будут госпитализировать пациентов с симптомами COVID-19 в первую очередь. Об этом сообщает «Восточная правозащитная группа» (ВПГ) на своей странице в Facebook.

«На данный момент у НВФ "ДНР", мягко говоря, паника, количество заболевших людей с симптомами ОРВИ и пневмонии растет, меры противодействия COVID-19 не введены и теперь в срочном порядке чиновники "ДНР" определили, куда везти больных COVID-19 в первую очередь», – говорится в сообщении.

Так, по полученной правозащитниками информации, больных с симптомами COVID-19 будут определять в больницы за пределами Донецка:

1. Для оказания медицинской помощи больным с COVID-19, нуждающимся в дыхательной реанимации:

Клиническая Рудничная больница г. Макеевки – 15 мест – категория «взрослые»;

Торезская центральная городская больница – 11 мест – категория «взрослые»;

Перинатальный центр г. Макеевки – 3 места – категория «беременные и роженицы»;

Детский клинический цент г. Макеевки – 6 мест – категория «дети»;

2. Для оказания медицинской помощи больным с COVID-19, не нуждающимся в дыхательной реанимации:

Городская больница №3 г. Горловка – 75 мест – категории «взрослые» и «дети»;

Городская больница №5 г. Макеевка – 30 мест – категория «взрослые»;

Городская больница №6 г. Макеевка – 30 мест – категория «взрослые»;

Городская больница №7 г. Макеевка – 30 мест – категория «взрослые»;

Перинатальный центр г. Макеевка – 120 мест – категория «беременные, роженицы, родильницы»;

Детский клинический центр г. Макеевка – 210 мест – категория «дети»;

Торезская центральная городская больница – 30 мест – категория «взрослые»;

Центральная городская больница в Амвросиевском районе – 20 мест – категория «взрослые»;

Как уточняется, в случае, если количество больных COVID-19 увеличится до тысячи человек, то тогда начнут размещать пациентов в больницах Донецка.

«Еще полторы недели назад НВФ "ДНР" отрицали COVID-19 и убеждали местных жителей, что на территории ОРДО* умирают только от свиного гриппа», – резюмировали в «Восточной правозащитной группе».

Напомним, за период с 9 по 16 марта с симптомами ОРВИ к медикам в «ДНР» обратились 249 человек, с подозрением на пневмонию – 51 человек. В «ЛНР» с симптомами ОРВИ – 348 человек; пневмония (подозрение) – 40 человек. За период с 16 по 23 марта с симптомами ОРВИ к медикам на неподконтрольной украинским властям части Донецкой и Луганской областей обратились 684 человека, с подозрением на пневмонию – 144 человека.

Как сообщалось ранее, на временно неподконтрольных украинской власти территориях Донецкой и Луганской областей отсутствуют тесты на определение COVID-19. Из-за этого врачи не имеют возможности установить этиологию пневмонии.

*Сокращения: ОРДО – отдельные районы Донецкой области