Из-за COVID-19 от 5 до 25 млн человек в мире потеряют работу, – Международная организация труда

Международная организация труда прогнозирует, что из-за кризиса, вызванного COVID-19, от 5 до 25 миллионов человек во всем мире потеряют работу. Об этом сегодня, 25 марта, сообщает пресс-служба представительства Международной организации по миграции (МОМ) в Украине на своей странице в Facebook.

«К сожалению, эта проблема коснется и определенной части граждан Украины, которые до сих пор были обеспечены работой дома или работали за рубежом. Опыт МОМ свидетельствует, что любые кризисы приводят к росту эксплуатации и торговли людьми, ведь всегда находятся мошенники и преступники, готовые воспользоваться отчаянным положением людей», – говорится в сообщении.

Также в МОМ дали рекомендации, что делать в связи с этой ситуацией:

Тем, кто будет искать работу, – не паниковать и не отчаиваться. Ознакомиться с правилами безопасного трудоустройства на сайте Горячей линии по противодействию торговле людьми и консультирования мигрантов (http://www.527.org.ua/index.php/work/), при необходимости обратиться на «горячую линию» 527 за телефонной или онлайн-консультацией. Сотрудникам госучреждений и неправительственных организаций, работающих с уязвимыми группами, а также с бывшими и нынешними трудовыми мигрантами, – получить или освежить знания об идентификации пострадавших от торговли людьми и возможностях для их реинтеграции, пройдя специальный онлайн-курс (http://ctcourse.org.ua)

Напомним, по мнению экс-министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофея Милованова, в Украине в результате кризиса без работы могут остаться от 170 до 500 тыс. человек.

Как сообщалось ранее, в Украине руководителям, которые незаконно увольняют работников во время карантина, грозит штраф до 51 тыс. грн или исправительные работы на срок до 2 лет.