Карантин из-за COVID-19: ЮНЕСКО назвала последствия закрытия школ

Организация по вопросам образования, науки и культуры при Организации Объединенных Наций (ЮНЕСКО) определила последствия закрытия школ после введения карантина из-за COVID-19. Об этом сегодня, 25 марта, сообщил образовательный омбудсмен Украины Сергей Горбачев на своей странице в Facebook.

«И хотя этот список далеко не полный, он помогает выяснить, какое имеет значение для всех нас образование, и как дальше действовать государствам. Ведь даже временное прекращение обучения обуславливает большие социальные и экономические издержки. Особенно это влияние ощутимо для школьников из малообеспеченных семей», – написал он.

Так, в список входят следующие последствия:

Прерванное обучение: школы обеспечивают необходимое обучение. А когда они закрываются, учащиеся лишаются принадлежащих возможностей для роста и развития. Учащиеся из малообеспеченных семей имеют гораздо меньше возможностей для обучения за пределами школы. Питание: много учеников пользуются возможностью получать в школах здоровое бесплатное питание или питание со скидками. Когда школы закрываются, дети из малообеспеченных семей такое питание не получают. Родители не подготовлены к дистанционному и домашнему обучению. Когда закрываются школы, родителей часто просят помочь детям с обучением дома. Но многим родителям (особенно тем, у кого недостаточное образование или ресурсы) сложно помочь ребенку выполнить эту задачу. Неравный доступ к цифровым ресурсам. Отсутствие доступа к технологиям, оборудованию и достаточного подключения к сети интернет препятствует дистанционному обучению, особенно для учащихся из малообеспеченных семей. Пробелы в уходе за детьми. Если родители работают и им не с кем оставить ребенка – он ​​остается дома один. А это может угрожать здоровью и безопасности ребенка. Под давлением и влиянием сверстников поведение ребенка может быть рискованным. Высокие экономические затраты. Когда школы закрываются, родители, которые работают, нередко решают остаться дома, чтобы заботиться о своих детях. Из-за этого они теряют зарплату. А также это негативно влияет на производительность труда. Дополнительная нагрузка на систему здравоохранения. Среди медицинских работников много женщин. Вследствие закрытия школ, из-за долга ухаживать за детьми, они часто не могут посещать работу. А это значит, что во время кризисной ситуации многие медицинские работники не находятся в учреждениях, где они сейчас больше всего нужны. Может расти количество случаев, когда дети бросают обучение. Большой вызов – возвращение учащихся к обучению в школе, особенно после длительного карантина. Социальная изоляция: школы – это центры социальной активности и взаимодействия человека. Когда школы закрыты, многие дети и молодежь теряют социальный контакт, который является важным для их обучения и развития.

«От себя добавлю, что вижу две выразительные тенденции этих двух недель относительно дистанционного обучения. С одной стороны – это просто взрывное распространение действенных практик дистанционного образования, мы видим в работе тысяч учителей, которые ответственно относятся к работе, не оставляют детей и родителей без поддержки. Огромное количество разнообразных онлайн-курсов, видеоуроков, лекций, использование современных платформ. С другой стороны вижу, что часть учителей оказалась не готова к организации дистанционного обучения и обучения с использованием дистанционных технологий, поскольку они не обладают соответствующими навыками и технологиями», – написал Сергей Горбачев.

Кроме того, по словам образовательного омбудсмена, поступило немало обращений от руководителей школ об этой проблеме и вопрос, как таким учителям начислять заработную плату во время карантина.

Также были и соответствующие обращения от родителей о ненадлежащей организации дистанционного обучения или вообще его отсутствии.

По словам Горбачева, еще одна большая проблема – несовершенство нормативной базы дистанционного обучения в Украине, которую надо срочно приводить в соответствие с современными требованиями и возможностями. «Сейчас МОН призывает присоединиться к внесению предложений, чтобы, используя самой свежей опыт, обновить необходимые нормативные документы. Эти проблемы являются глобальным вызовом для украинского образования. Поэтому после завершения карантина будем поднимать их на высшем уровне. Прошу всех вас следовать советам и рекомендациям Минздрава относительно карантина. От поведения каждого из нас будет зависеть распространение вируса на территории нашей страны», – подытожил Сергей Горбачев.

Напомним, правительство ввело режим чрезвычайной ситуации на всей территории Украины на 30 дней – до 24 апреля 2020 года.