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«ДНР» объявила в «розыск» Порошенко: В «республике» назвали причину

25.03.20 16:12
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

«ДНР» «объявила в розыск» 5-го президента Украины Петра Порошенко. Об этом сегодня, 25 марта, сообщает пресс-служба «генеральной прокуратуры».

«На территории ДНР украинскими спецслужбами проведен ряд террористических операций по устранению высших должностных лиц и командиров военных подразделений. Среди них – Михаил Толстых "Гиви", Арсен Павлов "Моторола" и другие», – уверяют в «ДНР».

«Установлены и организаторы террористических актов, одним из которых является бывший президент Украины Петр Порошенко», – добавляют в «генпрокуратуре».

Как утверждают в «республике», Порошенко якобы «утвердил приведенный в исполнение спецслужбами план по ликвидации Арсена Павлова». В связи с этим в отношении 5-го президента Украины открыто «уголовное дело», Петр Порошенко «объявлен в розыск».

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