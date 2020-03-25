Оставили в «серой зоне»: НВФ не пропустили в «ЛНР» и «ДНР» шестерых местных жителей

На Донбассе незаконные вооруженные формирования (НВФ) продолжают блокировать попытки людей, проживающих на неподконтрольной украинским властям территории Донецкой и Луганской областей, вернуться домой с подконтрольной Украине территории. Об этом сегодня, 25 марта, сообщает Оперативно-военное управление Восточного регионального управления Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) на своей странице в Facebook.

Так, вчера, 24 марта, пограничники вернули на контролируемую территорию Украины из «серой зоны» 6 жителей неподконтрольных городов Донетчины и Луганщины. Военнослужащие Краматорского пограничного отряда на контрольном пункте въезда-выезда (КПВВ) «Марьинка» обеспечили пропуск трех жителей Луганска, среди которых малолетний ребенок, а на КПВВ «Майорское» – двух жителей Макеевки и одного жителя Горловки.

Как уточняется, ранее в этот же день граждане получили разрешение от командующего Объединенных сил на пересечение линии разграничения в связи с тем, что они следовали к местам проживания, и были пропущены в направлении временно неподконтрольной территории.

«Однако, к вечеру боевики отказали им во въезде домой без объяснения причин и заставили уйти в так называемую "серую зону". Учитывая завершение работы контрольных пунктов и наступление темноты, пограничники обеспечили возвращение изгнанников на контролируемую территорию Украины», – сказано в сообщении.

Также, пограничники рекомендуют гражданам воздержаться от пересечения линии разграничения, чтобы не подвергать себя и своих близких опасности. «Поскольку все попытки пересечения линии разграничения, особенно въезд на временно оккупированную территорию Украины блокируется российскими вооруженными формированиями», – отмечается в сообщении.