В Украине увеличили размер жилищных субсидий на период карантина

В Украине, в том числе на Донбассе, правительство дополнительно компенсирует получателям субсидий оплату отдельных жилищно-коммунальных услуг на период карантина, которая в среднем составит 300 грн для каждой семьи. Соответствующее постановление принято на заседании Кабинета министров. Об этом сегодня, 25 марта, сообщает пресс-служба Министерства социальной политики Украины.

В частности, решением правительства увеличены на 50% социальные нормативы пользования электрической энергией, холодной и горячей водой, водоотведением и природным газом для приготовления пищи и подогрева воды, на которые рассчитана субсидия. «Это сделано в связи с тем, что в период карантина граждане больше находятся дома, и соответственно растет потребление этих услуг. Дополнительная компенсация будет касаться более 3 миллионов домохозяйств», – говорится в сообщении.

Также, упрощена процедура назначения (в том числе на следующий период) и выплаты в денежной форме субсидий гражданам на оплату ЖКУ, приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа.

Как отметили в Минсоцполитики, этот процесс будет происходить автоматически, без лишних бюрократических процедур.