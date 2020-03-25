Пропуск только при чрезвычайных обстоятельствах: Правозащитники рассказали о ситуации на КПВВ Донбасса

Контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе продолжают работать в режиме ограничения и временного прекращения пропуска людей в связи с противодействием распространения коронавирусной инфекции. Сегодня, 25 марта, в Facebook мониторы благотворительного фонда «Право на защиту» («Право на захист») сообщили актуальную информацию о ситуации на КПВВ.

Так, КПВВ «Станица Луганская» начал свою работу по графику. Среди представителей Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) дежурит один фельдшер. Работает мобильное отделение АО «Ощадбанк». В вагончиках для обогрева проводится дезинфекция.

Относительно пересечения КПВВ со стороны Украины обращались несколько человек. Им разъяснили условия пересечения КПВВ, и необходимость наличия подтверждающих документов относительно весомости причин пересечения линии разграничения. Также, людей проинформировали, что контрольный пункт пропуска со стороны неподконтрольной украинским властям территории не работает.

КПВВ «Марьинка» также начал работу вовремя в 7:00 и работает в режиме ограничения.В сокращенном составе на смену заступили сотрудники Государственной пограничной службы Украины, Государственной фискальной службы, Службы безопасности Украины и ГСЧС.

Врачи от PUI (неправительственной организации «Премьер уржанс интернасьональ») не выезжают на КПВВ.

«Все лица, которые будут въезжать с неподконтрольной территории, должны обязательно подписывать согласие на проведение противоэпидемических и/или профилактических мероприятий. После подписания, лицу предоставляется второй экземпляр и памятка самоизоляции. В случае отказа в подписании данного согласия, лицо будет принудительно направляться в города обсервации», – говорится в сообщении.

Отмечается, что с 7:00 до 9:00 утра на въезд и на выезд не было ни одного человека и транспортного средства.

КПВВ «Новотроицкое» работает с 7:00 в режиме ограничения пропуска через линию разграничения. По состоянию на 9:00 утра людей в пешеходной или автомобильной очередях не было.

На данном КПВВ также сокращено число представителей ГПСУ, ГФС, СБУ, ГСЧС. Как сообщил старший смены ГПСУ, дежурные заступают в наряд независимо от того, закрыто или открыто КПВВ.

Мобильное отделение АО «Ощадбанк» не работает.

Кроме того, на КПВВ дежурит скорая из Волновахи. Сотрудники PUI временно отсутствуют.

По словам старшего смены ГПСУ, пропуск людей может осуществляться при чрезвычайных обстоятельствах при наличии необходимых подтверждающих документов исключительно по решению командующего штаба операции Объединенных сил (ООС).

«В подобных случаях сотрудник ГПСУ сообщает старшему смены, который формирует запрос в штаб ООС для принятия решения по каждому отдельному случаю. В течение последних двух дней в КПВВ "Новотроицкое" подобных случаев не было», – отмечают мониторы фонда.

КПВВ «Гнутово» работает с 7:00 в режиме ограничения. Пропуск людей через линию разграничения проводится только при чрезвычайных обстоятельствах при наличии соответствующих подтверждающих документов. Также пропускают и машины ОБСЕ.

«На 9:00 утра на въезд и на выезд не было пеших лиц и авто. ГСЧС работают в штатном режиме. PUI не работает», – сказано в сообщении.

КПВВ «Майорское» работает также по расписанию в соответствии с действующими ограничениями пропускных функций. На КПВВ несут службу наряды ГПСУ, ГФСУ, СБУ, ГСЧС. Нарядов полиции, представителей PUI на КПВВ нет.