На Донетчине виновника смертельного ДТП взяли под стражу

В Донецкой области взяли под стражу жителя Бахмута, по вине которого произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП). В результате аварии погиб водитель такси. Об этом сегодня, 25 марта, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

«Артемовский городской суд удовлетворил ходатайство прокуратуры Донецкой области об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога жителю г. Бахмута, который обоснованно подозревается в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть потерпевшего) УК Украины», – говорится в сообщении.

Как установило досудебное расследование, 21 марта этого года водитель автомобиля марки «Мерседес», находясь за рулем в нетрезвом состоянии и двигаясь по одной из улиц Бахмута, выехал на встречную полосу. В результате произошло лобовое столкновение с автомобилем такси марки «ВАЗ 211240». Пьяный виновник ДТП скрылся с места преступления. 42-летний водитель такси погиб на месте.

До завершения следствия подозреваемый будет находиться за решеткой.

Санкция ч. 2 ст. 286 УК Украины предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет или без такового.