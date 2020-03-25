В Украине безработным будут назначать жилищную субсидию

В Украине, в том числе на Донбассе, гражданам, которые были уволены с работы в период карантина, будет назначена жилищная субсидия. Такое решение было принято сегодня, 25 марта, на заседании Кабинета Министров, сообщает пресс-служба Кабмина.

«Правительство понимает ответственность и делает все, чтобы ограничительные меры меньше ударили по кошелькам граждан и экономике Украины… Сегодня мы увеличиваем субсидии на оплату коммунальных услуг и упрощаем порядок их предоставления. В среднем увеличение субсидий для украинских семей составит ориентировочно 300 грн», – отметил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Он добавил, что механизм должен заработать после принятия Верховной Радой закона о Стабилизационном фонде.

Принятое правительством постановление предусматривает, что для получения субсидии гражданам, потерявшим работу в период карантина, нужно зарегистрироваться в службе занятости как безработным. Субсидии будут предоставляться на основании соответствующих заявлений и информации центров занятости по их пребыванию на учете.

При этом, для расчета жилищной субсидии учитывается размер назначенной помощи по безработице без учета полученной заработной платы.

Также запрещена на период ограничительных мер приостановка предоставления жилищных субсидий. Кроме того, будут назначать субсидию на следующий период всем домохозяйствам, которые получали ее в отопительном периоде 2019-2020 годов, без соответствующих обращений граждан.

«На период ограничительных мероприятий расчет жилищных субсидий будет проводиться с учетом увеличенных на 50% социальных нормативов в связи с увеличением вынужденного пребывания дома и увеличением потребления электроэнергии, природного газа, горячей воды», – сказано в сообщении.

Кроме того, по инициативе Министерства социальной политики, принято решение не увеличивать базовый процент платы за коммунальные услуги с 1 мая.

«У нас есть базовый процент платы за коммунальные услуги – 15%. Это как сейчас насчитывается субсидия. Но с 1 мая планировалось установить 20%. Предлагаем оставить 15%, поскольку мы переназначает всем субсидии, а также для того, чтобы не потерять социальную направленность», – отметила Министр социальной политики Марина Лазебная.