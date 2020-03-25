От шести до восьми рейсов: В «ЛНР» заявили, что ежедневно отправляют людей в Россию за паспортами

Перевозчики «ЛНР» ежедневно осуществляют от 6-ти до 8-ми рейсов по специальным регулярным маршрутам в пункты выдачи российских паспортов в России. Об этом сегодня, 25 марта, сообщил «и.о. министра инфраструктуры и транспорта» Владимир Евдохин, передают местные интернет-ресурсы.

«В настоящее время ежедневно с понедельника по субботу осуществляются от 6-ти до 8-ми рейсов по специальным регулярным маршрутам для доставки жителей ЛНР к пунктам получения паспортов на территории Российской Федерации», – заявил он.

Ранее в «ЛНР» сообщали, что перевозчики с июня 2019 года по февраль 2020 года доставили в пункты выдачи российских паспортов более 73 тыс. человек. Как уверяют в «республике», по состоянию на 18 марта 2020 года более 90 тыс. человек получили гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке.

При этом «глава ЛНР» Леонид Пасечник издал «указ», предусматривающий усиление мер безопасности в отношении распространения коронавируса в «ЛНР».

Напомним, в «ЛНР» и «ДНР» проводится насильственная «паспортизация» жителей. Также сообщалось, что в «ЛНР» «паспорта» выдают работникам предприятий на рабочих местах.

Ранее сообщалось, что в «ДНР» прорабатывают «технические моменты», чтобы местные жители, получившие российские паспорта, проголосовали на референдуме по изменениям в конституцию РФ.