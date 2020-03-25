На Донетчине пожилых людей и жителей прифронтовой зоны обеспечат продуктовыми наборами

В Донецкой области планируют закупить продуктовые наборы для людей пожилого возраста, социальный патронаж которых обеспечивает система социальной защиты. Об этом сегодня, 25 марта, сообщил председатель Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко на брифинге в ДонОГА, передает корреспондент «Донецких новостей».

Он отметил, что органы социальной защиты области продолжают оказывать помощь на дому людям пожилого возраста, лишенным возможности самостоятельно передвигаться. Для социальных работников, которые посещают таких людей, проводится инструктаж по соблюдению правил санитарной безопасности.

«Также профильным департаментом ОГА проводится работа по закупке продуктовых наборов на ближайшие 2 месяца для дальнейшей ее передачи указанной категории граждан», – сказал Кириленко.

Он добавил, что в Донецкой области продолжают работу международные гуманитарные организации. В частности, Международный Комитет Красного Креста на этой неделе планирует раздать в прифронтовой зоне 1,5 тыс. продуктовых наборов.

По словам Кириленко, внимание к жителям населенных пунктов в прифронтовой зоне на фоне пандемии коронавируса не уменьшается, и с участием международных организаций будут решаться вопросы ремонта поврежденных обстрелами домов, бесперебойного водоснабжения и другие.