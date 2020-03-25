На время карантина: После запрета в Славянске все-таки разрешили работу зоомагазинов

Власти Славянска (Донецкая обл.) на период карантина разрешили работу зоомагазинов, которая первоначально была запрещена. Такое решение сегодня, 25 марта, в ответ на обращение «Донецких новостей» приняла постоянная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Славянского городского совета.

Отметим, что в Славянске с 17 марта были ужесточены карантинные мероприятия, после чего были закрыты все магазины кроме торгующих продуктами питания и товарами первой необходимости. Зоомагазины также попали под запрет, была разрешена деятельность только ветеринарных аптек и клиник, при которых тоже часто продают корма для животных. Ситуация доставила массу неудобств владельцам домашних животных. При этом в иных городах Донецкой области (например, Краматорске, Авдеевке) городские власти не приостанавливали работу предприятий, торгующих кормами.

Как рассказали «Донецким новостям» владельцы зооточек Славянска, первые дни они попытались продолжить работу, но после предупредительного визита полиции и озвученных штрафов в 17 тыс. грн приняли решение закрыть магазины. В итоге, часть зоомагазинов в городе просто приостановила деятельность, часть перешла на дистанционную форму – доставляя товары на дом под заказ. Однако в городе до сегодняшнего дня продолжали работать несколько зоомагазинов.

За разъяснением – все-таки разрешена или нет работа точек, торгующих товарами для животных, и не порождает ли ситуация недобросовестную конкуренцию – «Донецкие новости» обратились в городской совет. В итоге, сегодня власти города приняли решение, что «на время карантина торговля кормами для домашних любимцев не подпадает под запрет».

«После разговора с вами мы дали дополнительное разъяснение на сайте Славянского городского совета, что магазины, которые производят торговлю кормов для животных, домашних любимцев, могут работать. На них не распространяется запрет», – прокомментировал заместитель городского головы Славянска Юрий Подлесный.

Он отметил, что под категорию «зоомагазины» попадают разные объекты торговли. «Есть магазины, которые торгуют аксессуарами, но там нет кормов. Вот если есть корма, то магазин может работать. Это зафиксировано в протоколе сегодняшнего заседания комиссии», – резюмировал Подлесный.